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LJETNI MERCATO

Japanski reprezentativac napušta Celtic i seli u novo premierligaša

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan
Maria Lysaker/REUTERS
VL
Autor
Hina
25.07.2026.
u 20:54
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Prema navodima britanskih medija  vrijednost transfera je 10 milijuna funti

Napadač japanske nogometne reprezentacije Daizen Maeda (28) napustio je redove škotskog prvaka Celtica te će karijeru nastaviti u novom engleskom prvoligašu Ipswich Townu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Prema navodima britanskih medija  vrijednost transfera je 10 milijuna funti.

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"Uvijek sam sanjao o igranju u Premier ligi i sretan sam što mogu ostvariti taj san. Cilj mi je dati sve od sebe, zabijati golove i asistirati suigračima", kazao je Maeda.

Maeda je peto novo ime u sastavu Ipswicha za novu sezonu.
Ključne riječi
Premier liga Ipswich Celtic Daizen Maeda

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