Japanski reprezentativac napušta Celtic i seli u novo premierligaša

Napadač japanske nogometne reprezentacije Daizen Maeda (28) napustio je redove škotskog prvaka Celtica te će karijeru nastaviti u novom engleskom prvoligašu Ipswich Townu s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.
Prema navodima britanskih medija vrijednost transfera je 10 milijuna funti.Sad je i službeno: Jurgen Klopp novi je izbornik Njemačke
"Uvijek sam sanjao o igranju u Premier ligi i sretan sam što mogu ostvariti taj san. Cilj mi je dati sve od sebe, zabijati golove i asistirati suigračima", kazao je Maeda.
Maeda je peto novo ime u sastavu Ipswicha za novu sezonu.
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