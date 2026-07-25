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VIDEO Mlađi brat najboljeg igrača Lige prvaka neodoljivo podsjeća na zvijezdu PSG-a: Navijači su oduševljeni

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 17:25
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Svijet ovoga tjedna ponovno bruji o prezimenu Kvaratskhelia, ali ovoga puta u fokusu javnosti je Khvicin devet godina mlađi brat Tornike

Priča Khviche Kvaratskhelije jedna je od najljepših koje je nogometna javnost imala priliku čuti u posljednjih nekoliko godina. Sjajni Gruzijac probio se od malenog Dinamo Batumija do dresa Napolija kojeg je vodio do povijesnog Scudetta i zaradio nadimak 'Kvaradona', a potom prešao u veliki PSG. S Parižanima je osvojio dva naslova prvaka Europe, a prošle sezone odnio je nagradu i za najboljeg igrača tog natjecanja.

Svijet ovoga tjedna ponovno bruji o prezimenu Khvaratskhelia, ali ovoga puta u fokusu javnosti je Khvichin devet godina mlađi brat Tornike. 16-godišnji Gruzijac upisao je europski debi u pobjedi svog Dinamo Tbilisija protiv Žalgirisa u drugom pretkolu Konferencijske lige. Na terenu je proveo 68 minuta te ostao bez gola ili asistencije, ali to ne znači da nije dao svoj obol susretu.

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Osim što izgledom nevjerojatno podjseća na brata, Tornike je očito kopirao i njegov stil igre. Khvicha je poznat po nepredvidljivim driblinzima, sjajnom osjećaju za igru i sjajnim potezima, a iste kvalitete pokazao je i Kvaratskhelia mlađi. Usporedbe sa starijim bratom tako su već krenule te se Tornikeu, nakon samo jedne utakmice, predviđa sjajna budućnost, a o njemu su se raspisali i najveći svjetski mediji poput Gazzette dello Sport. Video njegove predstave možete pogledati OVDJE.

Braći Kvaratskhelia nogomet je u krvi. Njihov otac Badri također je bio profesionalni nogometaš i reprezentativac Azerbajdžana, ali braća su odlučila nastupati za Gruziju.
Ključne riječi
brat Khvicha Kvaratskhelia

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