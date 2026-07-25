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STRAŠAN TRANSFER

Arsenal sprema najveći posao ljeta: Topnici žele Viniciusa Juniora, sve ovisi o jednoj stvari

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS
1/5
VL
Autor
Karlo Koret
25.07.2026.
u 16:26
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Vinicius je ušao u zadnju godinu ugovora s Kraljevskim klubom što znači da sljedećeg ljeta može otići kao slobodan igrač

Engleski nogometni prvak Arsenal odlučio je znatno pojačati momčad za sljedeću sezonu. Nakon što su osvojili Premier ligu nakon 22 godine čekanja i igrali drugo finale Lige prvaka u povijesti, ambicije im se nisu smanjile. Zato je više izvora potvrdilo kako Topnici u svojim redovima žele jednog od najboljih nogometaša današnjice - Viniciusa Juniora.

Kako prenosi novinar David Ornstein, Brazilac je glavna meta Arsenala, ali ipak postoji jedan problem. Arsenal još nije kontaktirao Real Madrid oko potencijalnog transfera, a ni samog igrača. Stvar je u tome što žele vidjeti hoće li Vinicius potpisati novi ugovor. Ako ga ne potpiše, Topnici će početi poduzimati korake potrebne da ga dovedu.

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Vinicius je ušao u zadnju godinu ugovora s Kraljevskim klubom što znači da sljedećeg ljeta može otići kao slobodan igrač. Bilo je već nekoliko neuspjelih pokušaja pregovora, ali klub i igrač ne mogu se dogovoriti oko plaće, Brazilac smatra da zaslužuje plaću jednaku onoj Kyliana Mbappea, dok klub smatra da njegove predstave na terenu to ne opravdavaju.

Nije poznato koliko bi Vinicius mogao koštati Real, ali transfer je još uvijek daleko od realizacije. 
Ključne riječi
Vinicius Junior Real Madrid Arsenal

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