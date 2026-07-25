Jedan od najboljih igrača Thuna propušta uzvrat s Dinamom: Zamjena je već stigla

Nogometaši Dinama u utorak dočekuju švicarskog prvaka Thun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. U gostima su plavi odigrali 1:1 te na domaćem terenu imaju odličnu priliku završiti posao. Dobre vijesti za Dinamo su što Thun u toj utakmici neće moći računati na jednog od ključnih igrača - Mattiasa Käita.

28-godišnji estonski veznjak ima problema s ozljedom stopala koja ga je izbacila iz momčadi i za prvu utakmicu s plavima. Danje pretrage pokazale su kako je riječ o ozljedi teže prirode te će Käito morati pauzirati nekoliko tjedana.

Thun je u objavi potvrdio da, suprotno njihovim nadanjima, Estonac neće biti spreman za utakmicu na Maksimiru niti za nekoliko sljedećih susreta. Također su potvrdili kako je u klub već stigla zamjena - Fabio Saiz. Riječ je o 25-godišnjem švicarskom zadnjem veznom igraču ganskog podrijetla, a dolazi iz Yverdon Sporta.