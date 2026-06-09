Luka Modrić ne može dočekati početak Svjetskog prvenstva: Pogledajte što je objavio netom prije puta

Hrvatska nogometna reprezentacija danas u podne zaputila se u Alexandriju, grad u saveznoj državi Washington gdje će biti smještena za vrijeme Svjetskog prvenstva. Samo natjecanje počinje već u četvrtak, a Hrvatska orvu utakmicu igra u srijedu 17. lipnja protiv Engleske.

Ponovno će jedan od glavnih aduta vatrenih biti 40-godišnji veteran i kapetan reprezentacije, Luka Modrić. Najveći igrač u povijesti Hrvatske ponovno će povesti momčad kao kapetan na njegovom petom Svjetskom prvenstvu. Bit će ovo treće veliko Svjetsko prvenstvo, a peto veliko natjecanje na kojem će voditi momčad kao kapetan.

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Čini se da će na već petom Mundijalu igrati s istim žarom s kojim je nastupio i 2006. u Njemačkoj kada je debitirao na svjetskoj smotri. Barem se to može iščitati iz njegove objave na društvenim mrežama netom prije puta u Sjevernu Ameriku. Podijelio je nekoliko fotografija s prijateljske utakmice protiv Slovenije u nedjelju i napisao: ""Sljedeća stanica – Svjetsko prvenstvo. S istom strašću kao i uvijek. Iznad svih, Hrvatska!".

Modrić je protiv Slovenije doigrao svoju 198. utakmicu u reprezentativnom dresu po čemu je apsolutni rekorder. Zabio je i svoj 29. pogodak čime se izjednačio s Eduardom da Silvom na četvrtom mjestu vječite ljestvice strijelaca. Ispred su još Davor Šuker, Ivan Perišić i Andrej Kramarić.