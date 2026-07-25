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ROBERTO AYALA

Olmo progovorio o udarcu i navodnim isprikama člana argentinskog stožera: 'To mi uopće ne treba'

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 18:30
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Potreban je naporan rad da se ostvari cilj. A taj rad ne uključuje samo fizički dio na terenu. Presudan je onaj 'nevidljivi trening': prehrana, odmor, oporavak, mentalna priprema, analiza igre i zdrave navike

Bivši igrač zagrebačkog Dinama Dani Olmo ovog se ljeta sa španjolskom nogometnom reprezentacijom okitio naslovom svjetskog prvaka. Dodao je tu titulu onoj osvojenoj na Europskom prvenstvu prije dvije godine u Njemačkoj kada je također bio jedan od ključnih igrača Furije. O cijelom iskustvu govorio je u intervjuu za španjolski portal Diari de Terassa.

- Nismo samo govorili da možemo pobijediti, nego smo doista vjerovali da smo sposobni za to - rekao je u uvodu.

Većina reprezentativaca Španjolske iza sebe je imala naporne klupske sezone. Vrijedi to i za Olma, ali svejedno je na Mundijalu izgledao besprijekorno. Njegovo objašnjenje svodi se na jednu riječ - rad.

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- Nema tu druge tajne. Potreban je naporan rad da se ostvari cilj. A taj rad ne uključuje samo fizički dio na terenu. Presudan je onaj 'nevidljivi trening': prehrana, odmor, oporavak, mentalna priprema, analiza igre i zdrave navike. Ukratko, trening je ono što radiš na terenu, ali pravi napredak ovisi o onome što radiš dok te nitko ne vidi.

Olmo se našao u centru pažnje praktički odmah nakon završetka finalne utakmice protiv Argentine. Član stručnog stožera Gaučosa Roberto Ayala udario ga je i oborio na pod. Kasnije se Ayala navodno ispričao zbog svog poteza, a Olmo je po prvi puta progovorio o cijeloj situaciji.

- Ako netko kaže da mu je žao, a istovremeno opravdava udarac šakom i tvrdi da je to bila reakcija na moju uvredu, onda mu vjerojatno nije stvarno žao. On ne govori istinu jer mu ništa nisam rekao i zato mi njegova isprika uopće ne treba. Ono što nas zapravo definira nije pogreška, nego hrabrost da je priznamo ponizno, iskreno i dostojanstveno - zaključio je Olmo.
Ključne riječi
SP 2026. argentinska nogometna reprezentacija isprika Dani Olmo

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