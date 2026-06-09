Protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu ponovno 'kasni': Ovo bi im moglo predstavljati problem

Jedan od protivnika Hrvatske na predstojećem Svjetskom prvenstvu Gana imala je mnoštvo problema uoči početka turnira. Nekoliko mjeseci prije Mundijala, otpustili su izbornika i zamijenili ga iskusnim Portugalcem Carlosom Quierozom. Potom je u javnost procurio lažni popis reprezentativaca, a Gana je bila i jedna od posljednjih reprezentacija koje su obznanile svoje popise.

Najnoviji problem za njih jest što će na Mundijal putovati sa samo jednom odrađenom pripremnom utakmicom u lipnju i srpnju. Gana je odigrala 1:1 protiv Walesa, a potom im je otkazana dogovorena utakmica protiv Jamajke. Nakon toga, otpala je i rezervna opcija u Hondurasu. Novog protivnika nisu uspjeli naći pa tako Wales ostaje njihov jedini protivnik u pripremnom periodu.

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- Nismo uspjeli pronaći suparnika, nemamo nikakvu utakmicu na papiru, barem ne u ovom trenutku. Moguće je da se sutra probudimo i zaključimo da ćemo odigrati utakmicu protiv nekog slabijeg suparnika, ali sraz s nekom reprezentacijom realno više nije naša opcija - poručio je tehnički direktor reprezentacije Asante Twum.

Gana je na Mundijalu smještena u skupinu L s Hrvatskom, Panamom i Engleskom. Turnir otvaraju 18. lipnja utakmicom protiv Paname, zatim pet dana kasnije igraju protiv Engleske, a grupnu fazu zatvaraju 27. lipnja utakmicom protiv Hrvatske.