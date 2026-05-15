PRIZNANJE VATRENOM

Ivica Olić postao počasni građanin Slavonskog Broda

Svečana sjednica povodom Dana grada Slavonskog Broda.
Vedran Balen
15.05.2026.
u 14:03

Slavni reprezentativac istaknuo kako je upravo u Brodu počeo njegov nogometni put

Izborniku mlade hrvatske reprezentacije, slavnom napadaču Vatrenih Ivici Oliću u petak je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Slavonskog Broda u povodu obilježavanja Dana grada dodijeljena povelja počasnog građanina. Kako je navedeno u obrazloženju, na taj je način iskazano poštovanje i zahvalnost vrhunskom sportašu, hrvatskom nogometnom reprezentativcu, treneru i čovjeku velikog srca za nesebičan vrijedan doprinos i trajnu vezu kojom ostavlja neizbrisiv trag u povijesti nogometa i sporta, na ponos grada i građana Slavonskog Broda.

Iako je Olić zapravo Davorčanin, u Slavonskom je Brodu u dresu Marsonije proveo nekoliko nezaboravnih godina i izgradio nogometno ime.

- Ja dolazim iz ovog kraja, grad Slavonski Brod je na neki način bio početak moje karijere, mog nogometnog puta i grad iz kojeg sam se otisnuo najprije u Zagreb, a kasnije, moglo bi se reći, po cijelom svijetu. Tu sam proveo nekoliko prekrasnih godina i sigurno ih ne mogu zaboraviti. Svaki put kad dođem u Brod prisjetim se tih trenutaka - rekao je Olić.

Dodao je kako se u proteklih više od 20 godina puno toga promijenilo i kako je grad danas puno drugačiji, ljepši i bolji od onoga kako ga se on sjeća.

- Definitivno je lijep osjećaj biti počasnim građaninom Slavonskog Broda - istaknuo je. 
