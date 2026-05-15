Svi u Pentagonu ostali zapanjeni Hegsethovom odlukom o trupama u Poljskoj: 'Nismo imali pojma da će se to dogoditi'

Odluka Petea Hegsetha o otkazivanju slanja 4000 vojnika u Poljsku iznenadila je osoblje Pentagona i europske saveznike. Nije bilo točno jasno zašto je Hegseth izdao naredbu, prema riječima triju obrambenih dužnosnika upoznatih s tim pitanjem. Predsjednik Donald Trump više je puta izrazio ljutnju i frustraciju europskim saveznicima zbog njihova neuspjeha u pomoći u ratu s Iranom, iako je Trump Poljsku nazvao "uzornom saveznicom" zbog visokih obrambenih izdataka. Odluka je bila nenadana jer su trupe i oprema već počeli pristizati u zemlju. Izazvala je novi val razočarenja u europskim prijestolnicama i u Pentagonu oko toga mogu li takvi potezi ohrabriti Rusiju i koji bi saveznik mogao postati sljedeća meta.

"Nismo imali pojma da će se ovo dogoditi“, rekao je jedan od američkih dužnosnika, dodajući da su europski i američki dužnosnici proveli posljednja 24 sata na telefonu pokušavajući razumjeti odluku i otkriti hoće li biti još iznenađenja. Taj potez uslijedio je nakon Hegsethove objave ovog mjeseca da će Pentagon povući 5000 vojnika iz baza u Njemačkoj. No ta je odluka uslijedila nakon prijetnje koju je Trump iznio nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz rekao da se SAD "ponižava" sukobom u Iranu.

Naime, kako piše Politico, 4000 vojnika sa sjedištem u Teksasu pripremalo se za odlazak na dugo planiranu devetomjesečnu rotaciju u Poljsku koja uključuje obuku sa saveznicima NATO-a kada je stigla naredba o prekidu misije. Otkazivanje ove rutinske misije posebno je neobično s obzirom na to da su američke trupe stacionirane na kontinentu ključni odvraćajući faktor za Rusiju. Trump je inzistirao na tome da će se Europa morati sama snalaziti, a ova najnovija naredba sugerira da Trump očito ozbiljno misli o smanjenju vojnika u Europi. Uloga američke vojske u Europi "svodi se na odvraćanje Rusa, zaštitu američkih strateških interesa i osiguranje saveznika", rekao je general-pukovnik Ben Hodges, bivši zapovjednik američke vojske u Europi. "A sada je nestala vrlo važna prednost koja je trebala biti dio tog odvraćanja", dodao je.

Bijela kuća uputila je pitanja Pentagonu, koji je branio potez kao pažljivo promišljen proces. "Odluka o povlačenju trupa slijedi sveobuhvatan, višeslojni proces koji uključuje perspektive ključnih čelnika američke vojske u Europi i cijelog lanca zapovijedanja“, rekao je vršitelj dužnosti tajnika za tisak Pentagona Joel Valdez. "Ovo nije bila neočekivana odluka donesena u zadnji čas", rekao je.

No šira strategija ostaje nejasna. Njemačko povlačenje još je u fazi planiranja, prema riječima dvojice američkih dužnosnika upoznatih s tim pitanjem, koji su, kao i neki drugi, govorili anonimno. To predstavlja relativno malo smanjenje broja američkih vojnika od 38.000 u zemlji, ali šalje signal europskim saveznicima da bi mogli platiti cijenu za javno neslaganje s Bijelom kućom. "Poljaci sigurno nikada nisu kritizirali predsjednika Trumpa i čine sve stvari koje bi dobri saveznici trebali činiti", rekao je Hodges dodajući da se to ipak događa.

Poljski dužnosnici su se na društvenim mrežama izrazili svoj utjecaj na savez. Neki su se nadali da će vojska zamijeniti ovu rotirajuću prisutnost trupa stalnom, već raspoređenom u Europi. Drugi su pokušali umanjiti potencijalni utjecaj. "Ova stvar ne tiče se Poljske", rekao je zamjenik poljskog premijera Władysław Kosiniak-Kamysz u objavi na društvenim mrežama . "Povezana je s prethodno najavljenim preraspoređivanjem dijela američkih vojnih snaga u Europi", misleći na tekuće američke napore da ponovno procijene američke trupe na kontinentu.

Većina Poljaka, prema nedavnim anketama, podržava američku vojnu bazu na svom teritoriju, za razliku od mnogih drugih europskih zemalja. Pentagon je nedavno proveo pregled prisutnosti američkih trupa diljem svijeta, iako se ne očekuje da će biti javno objavljen Dužnosnici su naznačili da studija ne poziva na veliko povlačenje trupa iz Europe. No, drugi ključni dokument objavljen ove godine, Nacionalna obrambena strategija, obećava angažiranje većih vojnih sredstava drugdje i prepuštanje europske sigurnosti europskim nacijama. Pentagon je u listopadu objavio da neće zamijeniti vojnu brigadu koja je trebala napustiti Rumunjsku krajem prošle godine, što je frustriralo obrambene jastrebove na Capitol Hillu.

Neki u savezu pokušali su umanjiti utjecaje nedolaska američke brigade u Poljsku. Visoki dužnosnik NATO-a rekao je da rotacijske snage, poput razmještaja američkih trupa u Poljskoj, ne ulaze u dugoročne planove saveza za izgradnju prisutnosti trupa na kontinentu koja može odvratiti Rusiju. "Znamo da SAD radi na prilagodbi svog stava u Europi", rekao je dužnosnik. "I već vidimo sve veću prisutnost na istočnom krilu iz Kanade i Njemačke, što sve doprinosi jačem NATO-u u cjelini", dodao je. Dužnosnik je rekao da Francuska i Njemačka imaju 5000 kombiniranih vojnika na istočnom krilu NATO-a, a taj će se broj povećati za tisuće do kraja sljedeće godine.