Ova šala Deana Kotige u 'Potjeri' ostavila je bez teksta cijeli studio, a Lokas je odmah promijenio temu

U jučerašnjoj epizodi popularnog kviza "Potjera" četvero natjecatelja okušalo se protiv lovca Deana Kotige. Nakon što su dvojica ispala na ploči, preostalo dvoje branili su iznos od 5 000 eura u završnoj potjeri, no 11 koraka prednosti pokazalo se nedovoljnim te su kući otišli praznih ruku. Ipak, emisiju je obilježio jedan drugi trenutak.

Naime, Kotiga je tijekom pitanja o astronautkinji Christini Koch, prvoj ženi koja je putovala oko mjeseca, izjavio: - Za Christinu Koch ima super fora. Kažu da je to žena koja je najdalje otišla od kuhinje - našalio se omiljeni HRT-ov lovac. Voditelj Joško Lokas nije želio komentirati šalu svog kolege, kao ni natjecatelj Jakov, inače pilot, te je potjera na ploči brzo nastavljena dalje. Međutim, dio gledatelja je ulovio Joškov kratki pogled upućen Deanu zbog šale koja se oslanja na stereotip prema kojem je ženama “mjesto u kuhinji”.

Inače, Christina Koch jedna je od najuspješnijih astronautkinja današnjice i članica brojnih NASA-inih misija. Odnedavno je poznata i kao prva žena koja je obletjela Mjesec u sklopu misije Artemis II u travnju 2026. godine, a rekorderka je i za najduži pojedinačni boravak žene u svemiru, gdje je provela 328 dana, te je sudionica prvih potpuno ženskih svemirskih šetnji.

Podsjetimo, Dean Kotiga i inače je poznat po britkom humoru, pa je tako u veljači ove godine objavio fotku s glasovite plaže Maya Beach na Tajlandu, a koja ga prikazuje na pješčanoj plaži u kratkim hlačama, tenisicama i čarapama. Svoj je modni odabir popratio komičnim opisom. "Da ostane zabilježeno da se 23. 2. 2026. nakon podužeg vremena na čuvenoj Maya Beach netko konačno prošetao u čarapama", napisao je Kotiga.

Nije trebalo dugo da se na objavi zaredaju duhoviti komentari. Njegovi pratitelji, naviknuti na ovakve simpatične šale, spremno su prihvatili humor. "Skini čarape, samo nam se vrati", poručio mu je jedan od njih. Drugi su se nadovezali u sličnom tonu s komentarima upućenima omiljenom lovcu: "Jesu li te vratili u more?", "Točno se vidi da si sportski tip...", "Uzmi srednju i vrati nam se."