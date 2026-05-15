Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DUGOPOLJE

Otkazan domoljubni koncert 'Domu mom': 'Nije nam bilo lako donijeti ovu odluku'

Koncert Domu mom u Zagrebačkoj Areni
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
15.05.2026.
u 14:09

U službenom priopćenju pojasnili su razloge ove teške odluke, ističući kako projekt ide na privremenu stanku

Organizatori domoljubnog spektakla "Domu mom" izvijestili su javnost o otkazivanju planiranog koncerta. U službenom priopćenju pojasnili su razloge ove teške odluke, ističući kako projekt ide na privremenu stanku.

"Nakon mnogo promišljanja i razgovora, donijeli smo tešku odluku da projekt 'Domu mom' u 2026. godini stavimo u pauzu te nećemo održati planirani koncert u Dugopolju. Razlog je prije svega velika financijska odgovornost koju ovakav događaj nosi. Trenutačna zainteresiranost publike, nažalost, ne daje sigurnost da možemo ući u taj rizik mirne savjesti. Nije nam bilo lako donijeti ovu odluku, jer znamo koliko je 'Domu mom' više od koncerta, on je domoljubna pjesma srca. Moramo stati na vrijeme i mudro planirati dalje. Vjerujem da ćemo se ponovno okupiti i snažno vratiti u 2027. godini. Za povrat novca treba se kontaktirati Entrio", stoji u objavi.
Ključne riječi
otkazan koncert Domu mom showbiz

Komentara 10

Pogledaj Sve
SC
schteff
15:36 15.05.2026.

slušaju se cajke i jakov jozinović

PO
potepuh
17:08 15.05.2026.

Nema dovoljno publike, Domoljubi bi besplatne ulaznice.

Avatar Marius
Marius
15:31 15.05.2026.

Taj mali nema nikakve veze sa Domom i domoljubljem. Više ispada kao nekakvi netalentirani regionalni projekt. Zanima me tko su sponzori tog projekta.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Redateljica Ena Sanan Hdagha
Video sadržaj
IZA JEDNOG OSMIJEHA

Večeras projekcija dokumentarnog filma o emotivnom putovanju dječaka koji bježi od rata

Film tematizira odrastanje, izbjeglištvo, pripadanje i zajedništvo te otvara prostor za razgovor o iskustvima maloljetnika bez pratnje i pitanjima koja se izravno tiču djece, mladih i društvene odgovornosti. U središtu priče nalazi se četrnaestogodišnji dječak koji, pokušavajući izbjeći regrutaciju i smrt, bježi iz ratom razorenog Aleppa i prolazi opasnu balkansku rutu, pritom odrastajući iz ranjivog dječaka u simbol nade svojoj obitelji

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!