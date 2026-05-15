Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA ESKALACIJA

Tajni diplomatski susret dodatno zapalio Bliski istok, Iran najavljuje odmazdu

storyeditor/2026-05-14/2026-05-13T190538Z_1377057899_RC2I8LAASCTX_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-IRN.JPG
Autor
Hassan Haidar Diab
15.05.2026.
u 06:05

Pojedini mediji tvrdili su da su Emirati sudjelovali u napadima na iranske ciljeve, uključujući rafineriju na otoku Lavan početkom travnja

"Oni koji su u dosluhu s Izraelom kako bi sijali razdor bit će odgovorni", poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi komentirajući tvrdnje o tajnom posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua UAE-u tijekom rata s Iranom. Araghchi je kazao kako je izraelski premijer Benjamin Netanyahu "javno otkrio ono na što iranske sigurnosne službe dugo upozoravaju državni vrh". Reagirao je nakon što je Netanyahuov ured objavio da se izraelski premijer sastao s predsjednikom UAE-a Mohammedom bin Zayed Al Nahyanom te da je sastanak donio "povijesni proboj" u odnosima dviju država.

Ključne riječi
rat UAE Izrael Iran

Komentara 4

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
06:52 15.05.2026.

Isto opet, iako su UAE to demantirali. Sam Netanyahu je drugog dana Zaljevskog rata otišao u Njemačku na operaciju raka prostate i vratio se nekoliko dana prije primirja. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir posjetio je UAE uoči rata 23. veljače ove godine, ali i 12. ožujka.

LU
Lujo123
06:39 15.05.2026.

Haso možeš cviliti do beskraja ali Iran ti je u nestajanju. I nešto te dugo nije bilo na stranicama većanjeg lista da nam pričaš istinu o glavosjećama.

SA
saudinus
06:07 15.05.2026.

Sad je i Iran krenuo sa izjavama tipa Trump i $ sekta. Jesu li rokali po UAE?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!