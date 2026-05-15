Tajni diplomatski susret dodatno zapalio Bliski istok, Iran najavljuje odmazdu

"Oni koji su u dosluhu s Izraelom kako bi sijali razdor bit će odgovorni", poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi komentirajući tvrdnje o tajnom posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua UAE-u tijekom rata s Iranom. Araghchi je kazao kako je izraelski premijer Benjamin Netanyahu "javno otkrio ono na što iranske sigurnosne službe dugo upozoravaju državni vrh". Reagirao je nakon što je Netanyahuov ured objavio da se izraelski premijer sastao s predsjednikom UAE-a Mohammedom bin Zayed Al Nahyanom te da je sastanak donio "povijesni proboj" u odnosima dviju država.
SKROMNO I INTIMNO
FOTO Ovako je prije 16 godina izgledalo vjenčanje Luke i Vanje Modrić, evo što su imali na svadbenom meniju
POPULARNA PJEVAČICA
FOTO Kakva razlika! Maja Šuput pokazala lice prije i poslije šminke pa podijelila uzbudljivu novost
ODVAŽNA GLUMICA
FOTO Ovo su najšokantnije scene Sydney Sweeney iz 'Euphorie'! Ovih dana svi govore samo o njoj
Napokon i kod nas
Bez bušenja zidova i navlačenja s vlasnikom: Je li ovo najbolje rješenje za podstanare?
Nova pravila kapitala
Isto opet, iako su UAE to demantirali. Sam Netanyahu je drugog dana Zaljevskog rata otišao u Njemačku na operaciju raka prostate i vratio se nekoliko dana prije primirja. Zapovjednik izraelske vojske Eyal Zamir posjetio je UAE uoči rata 23. veljače ove godine, ali i 12. ožujka.