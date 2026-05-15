Tajni diplomatski susret dodatno zapalio Bliski istok, Iran najavljuje odmazdu

"Oni koji su u dosluhu s Izraelom kako bi sijali razdor bit će odgovorni", poručio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi komentirajući tvrdnje o tajnom posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua UAE-u tijekom rata s Iranom. Araghchi je kazao kako je izraelski premijer Benjamin Netanyahu "javno otkrio ono na što iranske sigurnosne službe dugo upozoravaju državni vrh". Reagirao je nakon što je Netanyahuov ured objavio da se izraelski premijer sastao s predsjednikom UAE-a Mohammedom bin Zayed Al Nahyanom te da je sastanak donio "povijesni proboj" u odnosima dviju država.