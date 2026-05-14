Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VOZIO NAS JE PRVI ROBOTAKSI

FOTO Robotaksi nas je odbacio od Buzina do Arene: Daje žmigavac, poštuje pravilo desne strane, a kad zakoči..

Autor
Mladen Milčić
14.05.2026.
u 23:24

Nama je zapravo najbolja preporuka kad nam korisnici kažu da im je bilo dosadno. Trenutačno pokrivamo oko 90 četvornih km Zagreba, uključujući i sam centar grada od Britanca do Kvatrića, kaže Filip Cindrić iz Vernea

Sretno! - tako su nas, kao da idemo u rudnik, otpratili kolege kada smo kretali na zadatak - prvu vožnju Verne robotaksijem zagrebačkim prometnicama. Samovozeći automobili još su uvijek većini strani i mnogi ih se pribojavaju. Nije to zapravo nimalo čudno, budući da je u Hrvatskoj, i to u gustom zagrebačkom prometu koji uključuje i sam uži centar grada gdje upravljanje automobilom zna biti zahtjevno i izazovno, pokrenuta prva komercijalna usluga robotaksija u Europi. Zasad u ograničenim okvirima za 350 korisnika jer je u funkciji zasad 10 Verne samovozećih automobila i uz sigurnosnog operatera na vozačkom sjedalu zbog zakonskih ograničenja koja još ne dopuštaju da automobil u cestovnom prometu vozi bez čovjeka koji u svakom trenutku može preuzeti kontrolu. No, uistinu smo u nečemu prvi u Europi, a to je pritom i visokotehnološki projekt koji je zasad svoju primjenu pronašao u svjetskim tehnološkim predvodnicima, prije svih Kini i SAD-u, dok se Europa tek otvara toj budućoj mobilnosti.

Ključne riječi
Zagreb vožnja robotaksi

Komentara 1

Pogledaj Sve
ID
Ivo_didin
00:33 15.05.2026.

Zagreb prvi i jedini u Europi ima kineske robotaksije (s "operaterom") na mapiranoj trasi jer su sve ostale EU države odbile postati kineski pokusni kunići! U Hrvatskoj se mora zamagliti 180 milijuna eura poklonjenih Rimcu koji ništa od dogovorenog nije ispoštovao, a država produljuje rokove i šuti.. Doći će dan, kada će EU pitati što je napravljeno s njezinim novcem.. U EU AP nema svog dečka. a ni EPO slučajeve više neće moći preotimati.. bit će zanimljivo..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!