FOTO Robotaksi nas je odbacio od Buzina do Arene: Daje žmigavac, poštuje pravilo desne strane, a kad zakoči..

Sretno! - tako su nas, kao da idemo u rudnik, otpratili kolege kada smo kretali na zadatak - prvu vožnju Verne robotaksijem zagrebačkim prometnicama. Samovozeći automobili još su uvijek većini strani i mnogi ih se pribojavaju. Nije to zapravo nimalo čudno, budući da je u Hrvatskoj, i to u gustom zagrebačkom prometu koji uključuje i sam uži centar grada gdje upravljanje automobilom zna biti zahtjevno i izazovno, pokrenuta prva komercijalna usluga robotaksija u Europi. Zasad u ograničenim okvirima za 350 korisnika jer je u funkciji zasad 10 Verne samovozećih automobila i uz sigurnosnog operatera na vozačkom sjedalu zbog zakonskih ograničenja koja još ne dopuštaju da automobil u cestovnom prometu vozi bez čovjeka koji u svakom trenutku može preuzeti kontrolu. No, uistinu smo u nečemu prvi u Europi, a to je pritom i visokotehnološki projekt koji je zasad svoju primjenu pronašao u svjetskim tehnološkim predvodnicima, prije svih Kini i SAD-u, dok se Europa tek otvara toj budućoj mobilnosti.