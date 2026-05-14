Susret Xija i Trumpa početak je novog svjetskog poretka, u glavnoj ulozi čipovi i energenti

Izgleda da će summit Xi Jinpinga i Donalda Trumpa u Pekingu biti zabilježen kao jedan bez presedana, no tek će se vidjeti je li bio i povijesni. Da bi doista bio povijesni, morao bi donijeti prekretnicu u odnosima dviju zemalja. Za susreta javnosti su prezentirana dva različita viđenja susreta, ili njihovi različiti plasmani prema svojoj publici.



Najprije prema očekivano vrućoj točki, Tajvanu, gdje kineska strana ističe jasno upozorenje u američkoj politici prema otoku, dok se u priopćenjima Bijele kuće Tajvan uopće ne spominje a i sam Trump odbijao je govoriti o otoku. Američki se službeni izvještaj bavi trgovinskim odnosima, kineskom interesu u kupovini američke nafte i suprotstavljanju Pekinga militarizaciji Hormuškog tjesnaca a gdje Bijela kuća ističe kako su se obje strane složile kako prolaz mora ostati otvorenim. U kineskim izvješćima više je pozornosti dato informacijama o navodnom dogovoru dvojice lidera oko 'okvira konstruktivnih strateških odnosa' dok je u američkom viđenju radije zastupljeno krijumčarenja prekursora za fentanil. Dakle, teško je procijeniti koliko su se dvije strane približile u glavnim tekućim pitanjima, no isto je vjerojatno da nećemo čekati predugo kako bismo i to doznali.