Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA RAVNOTEŽA SILA

Susret Xija i Trumpa početak je novog svjetskog poretka, u glavnoj ulozi čipovi i energenti

Autor
Zoran Vitas
14.05.2026.
u 17:32

Postizanje velikog pomlađivanja kineske nacije i ponovno stvaranje velike Amerike mogu ići ruku pod ruku. Možemo si međusobno pomoći da unaprijedimo dobrobit cijelog svijeta, poručio je kineski lider

Izgleda da će summit Xi Jinpinga i Donalda Trumpa u Pekingu biti zabilježen kao jedan bez presedana, no tek će se vidjeti je li bio i povijesni. Da bi doista bio povijesni, morao bi donijeti prekretnicu u odnosima dviju zemalja. Za susreta javnosti su prezentirana dva različita viđenja susreta, ili njihovi različiti plasmani prema svojoj publici.

Najprije prema očekivano vrućoj točki, Tajvanu, gdje kineska strana ističe jasno upozorenje u američkoj politici prema otoku, dok se u priopćenjima Bijele kuće Tajvan uopće ne spominje a i sam Trump odbijao je govoriti o otoku. Američki se službeni izvještaj bavi trgovinskim odnosima, kineskom interesu u kupovini američke nafte i suprotstavljanju Pekinga militarizaciji Hormuškog tjesnaca a gdje Bijela kuća ističe kako su se obje strane složile kako prolaz mora ostati otvorenim. U kineskim izvješćima više je pozornosti dato informacijama o navodnom dogovoru dvojice lidera oko 'okvira konstruktivnih strateških odnosa' dok je u američkom viđenju radije zastupljeno krijumčarenja prekursora za fentanil. Dakle, teško je procijeniti koliko su se dvije strane približile u glavnim tekućim pitanjima, no isto je vjerojatno da nećemo čekati predugo kako bismo i to doznali.

Ključne riječi
čipovi Hormuški tjesnac Iran summit Donald Trump Xi Jingping Amerika Kina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!