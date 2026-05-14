Hrvatski vratar ovog ljeta napušta klub u kojem je postao legenda: Sanja povratak među vatrene

Karlu Letici ovog će ljeta isteći ugovor sa švicarskim prvoligašem Lausanne-Sportu, klubu u kojem je proveo posljednje tri godine. Prometnuo se za to vrijeme u jednog od najboljih vratara švicarskog prvenstva i miljenika navijača. Klub se od njega oprostio dirljivim videom, a navijači su mu iskazali poštovanje komentarima poput "Zbogom, zide naš".

Letica će tako 30. lipnja postati slobodan igrač, a interesa za njegove usluge ne nedostaje. Najgalsnije se spominje švicarski velikan Basel, a zaintersirani su i neki klubovi iz druge engleske lige kao i nizozemska Fortuna Sittard. Letici je cilj nametnuti se izborniku Hrvatske Zlatku Daliću, koji ga trenutačno vidi kao četvrtu ili petu opciju. U tom pogledu, najviše smisla ima transfer u Championship gdje se iskazao Ivor Pandur i završio na izbornikovom popisu.

S 29 godina, Letica ulazi u najbolje vratarske godine te još ima vremena postati važna karika u hrvatskoj reprezentaciji. Zato mu je odluka gdje će nastaviti karijeru možda i ključna.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Letica je dijete Hajduka gdje je izgradio ime prije nego je 2018. preselio u Club Brugge za tri milijuna eura. U Belgiji se nije uspio nametnuti, kao ni u talijanskim klubovima SPAL-u i Sampdoriji. Ključni trenutak njegove karijere dogodio se kada je 2021. stigao u Rumunjsku, prvo u Cluj, a potom u Hermannstadt. Ondje je revitalizirao karijeru prije nego je prešao u Lausanne.

Za taj je klub u tri godine odigrao 122 utakmice i 33 puta sačuvao mrežu netaknutom. Po Transfermarktu vrijedi 1.5 milijuna eura.