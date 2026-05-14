Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 230
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA ETAPA KARIJERE

Hrvatski vratar ovog ljeta napušta klub u kojem je postao legenda: Sanja povratak među vatrene

UEFA Conference League - Lausanne Sport v Fiorentina
Stefan Wermuth/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.05.2026.
u 21:45

Letici je cilj nametnuti se izborniku Hrvatske Zlatku Daliću, koji ga trenutačno vidi kao četvrtu ili petu opciju. U tom pogledu, najviše smisla ima transfer u Championship gdje se iskazao Ivor Pandur i završio na izbornikovom popisu

Karlu Letici ovog će ljeta isteći ugovor sa švicarskim prvoligašem Lausanne-Sportu, klubu u kojem je proveo posljednje tri godine. Prometnuo se za to vrijeme u jednog od najboljih vratara švicarskog prvenstva i miljenika navijača. Klub se od njega oprostio dirljivim videom, a navijači su mu iskazali poštovanje komentarima poput "Zbogom, zide naš".

Letica će tako 30. lipnja postati slobodan igrač, a interesa za njegove usluge ne nedostaje. Najgalsnije se spominje švicarski velikan Basel, a zaintersirani su i neki klubovi iz druge engleske lige kao i nizozemska Fortuna Sittard. Letici je cilj nametnuti se izborniku Hrvatske Zlatku Daliću, koji ga trenutačno vidi kao četvrtu ili petu opciju. U tom pogledu, najviše smisla ima transfer u Championship gdje se iskazao Ivor Pandur i završio na izbornikovom popisu.


S 29 godina, Letica ulazi u najbolje vratarske godine te još ima vremena postati važna karika u hrvatskoj reprezentaciji. Zato mu je odluka gdje će nastaviti karijeru možda i ključna. 

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Letica je dijete Hajduka gdje je izgradio ime prije nego je 2018. preselio u Club Brugge za tri milijuna eura. U Belgiji se nije uspio nametnuti, kao ni u talijanskim klubovima SPAL-u i Sampdoriji. Ključni trenutak njegove karijere dogodio se kada je 2021. stigao u Rumunjsku, prvo u Cluj, a potom u Hermannstadt. Ondje je revitalizirao karijeru prije nego je prešao u Lausanne.

Za taj je klub u tri godine odigrao 122 utakmice i 33 puta sačuvao mrežu netaknutom. Po Transfermarktu vrijedi 1.5 milijuna eura.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Lausanne-Sport Karlo Letica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!