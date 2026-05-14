Najveći dragulj hrvatskog nogometa reagirao na skadniranje Boysa i Armade protiv Livaje

U finalu Hrvatskog nogometnog kupa između Dinama i Rijeke na osječkoj Opus Areni, došlo je do incidenta protiv kapetana Hajduka Marka Livaje. U jednom trenutku na stadionu je zasvirala pjesma "Freed from desire", a navijačke skupine Dinama (Bad Blue Boys) i Rijeke (Armada) promijenili su stihove u "Umri Livaja".

Na njihovo skandiranje reagirao je splitski klub objavivši Livajinu fotografiju uz opis "Nekima izvor frustracije, nama idol generacije, pozdrav iz Dalmacije!" Objavu splitskog kluba podijelio je i bivši igrač Hajduka, najtalentiraniji hrvatski nogometaš Luka Vušković koji je na taj način pružio podršku bivšem suigraču.

Vušković i Livaja dijelili su svlačionicu u sezoni 2023. prije nego što je mladog stopera kupio engleski Tottenham. On je ove sezone na posudbi u njemačkom HSV-u gdje se prometnuo u ponajboljeg stopera njemačke Bundeslige i nametnuo se izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću.