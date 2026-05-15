Nevenka Lastrić Đurić

FOTO Najmlađa državna tajnica privukla pažnju u svom prvom izlasku za saborsku govornicu: Zovu je novim licem politike

Zagreb: Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/19
VL
Autor
Večernji.hr
15.05.2026.
u 11:10

U dijelu političkih i medijskih krugova profilirala se kao predstavnica nove generacije političara koja pokušava spojiti sigurnosne politike, međunarodne odnose i moderniji javni nastup, uz izraženiju prisutnost u medijima i na društvenim mrežama

Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova i najmlađa državna tajnica u Hrvatskoj, danas je prvi put sudjelovala na izjašnjavanju o amandmanima u Hrvatskom saboru te se po prvi put obratila i sa saborske govornice. Lastrić Đurić posljednjih mjeseci sve češće privlači pažnju političke i šire javnosti zbog direktnih javnih nastupa, tema kojima se bavi te neuobičajene kombinacije međunarodnog iskustva, sigurnosnih tema i izraženijeg komunikacijskog stila za domaću političku scenu.

Magistrirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, usavršavala europsko pravo u Belgiji te međunarodno javno pravo u Washingtonu. Od 2018. do 2021. radila je u odvjetničkim uredima, a potom je do dolaska u MUP bila savjetnica za politike za srednju i istočnu Europu pri američkom State Departmentu. Široj javnosti postala je poznatija nakon nekoliko medijskih istupa u kojima je otvoreno govorila o političkom ekstremizmu, sigurnosnim izazovima Europe, hibridnim prijetnjama i ulozi Hrvatske unutar NATO saveza. Posebnu pažnju izazvao je njezin javni nastup u kojem je kritizirala relativizaciju ekstremizma i poručila kako demokratsko društvo mora imati jasnu granicu prema radikalizaciji i političkom nasilju.

U dijelu političkih i medijskih krugova profilirala se kao predstavnica nove generacije političara koja pokušava spojiti sigurnosne politike, međunarodne odnose i moderniji javni nastup, uz izraženiju prisutnost u medijima i na društvenim mrežama. Upravo zbog toga posljednjih mjeseci sve češće postaje tema političkih komentara, televizijskih analiza i naslovnica portala. Tijekom današnje sjednice sjedila je u klupi uz ministre, a njezin izlazak za govornicu izazvao je i povećan interes fotoreportera u sabornici. Pixsellovi fotografi snimili su je tijekom rasprave, komunikacije sa zastupnicima i izlaska za govornicu, a fotografije su ubrzo počele kružiti društvenim mrežama i političkim grupama.

Iako je riječ o njezinom prvom ozbiljnijem saborskom nastupu, dio političkih analitičara već je vidi kao jedno od novih prepoznatljivijih lica HSLS-a i potencijalno važnije ime mlađe generacije hrvatske politike u godinama koje dolaze.

