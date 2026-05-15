Začepili svima usta zbog Melanie: Nije bila u Kini, evo zašto

Melania Trump nije pratila svog supruga, predsjednika Donalda Trumpa na summit u Kini, što je izazvalo brojna nagađanja u javnosti gdje je opet nestala. Prema informacijama izvora bliskih Bijeloj kući, Melania je ostala u Washingtonu jer se želi u potpunosti posvetiti svojim inicijativama usmjerenim na američke obitelji i djecu. Prva dama naime, nije išla u Kinu, kako bi mogla obilježiti 180 dana od potpisivanja izvršne naredbe 'Poticanje budućnosti', jednog od njezinih najvažnijih projekata koji pomaže djeci u sustavu državne skrbi. "Prva dama prioritet je dala američkim obiteljima i djeci kroz svoje inicijative ovdje kod kuće i trenutno se potpuno posvetila tim obvezama", kazao je izvor za NBC News. Izvor za Washington Post naglasio je da njezino putovanje uopće nije bilo planirano, čak i prije nego što je putovanje odgođeno zbog sukoba SAD-a s Iranom. Za razliku od Trumpovog prvog mandata, kada ga je Melania pratila na putovanju u Kinu 2017. godine, ovaj put predsjednik je u Peking otputovao s visokim dužnosnicima i brojnim istaknutim američkim direktorima kompanija, među kojima su Tim Cook i Elon Musk.

Melania će, međutim, imati istaknutu ulogu kasnije ove godine. Očekuje se da će biti domaćica kada kineski predsjednik Xi Jinping i njegova supruga Peng Liyuan u rujnu dođu u uzvratni posjet Sjedinjenim Državama. Tada će par dočekati u Bijeloj kući.

Putovanje je privuklo dodatnu pozornost jer se u američkoj delegaciji našao i redatelj Brett Ratner, koji je režirao Melanijin dokumentarac. Prema izvorima, Melania nije bila upoznata da će Ratner putovati s predsjednikom na Air Force Oneu. U delegaciji su također bili Trumpov sin Eric i snaha Lara Trump, a na društvenim mrežama pojavila se i fotografija na kojoj se vidi Trumpova izvršna pomoćnica Natalie Harp, poznata kao ključna osoba iza njegovih objava na Truth Socialu, prenosi Express.