Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DELEGACIJA BEZ PRVE DAME

Začepili svima usta zbog Melanie: Nije bila u Kini, evo zašto

Melania Trump
Foto: REUTERS
1/7
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
15.05.2026.
u 10:45

Prema informacijama izvora bliskih Bijeloj kući, Melania je ostala u Washingtonu jer se želi u potpunosti posvetiti svojim inicijativama usmjerenim na američke obitelji i djecu

Melania Trump nije pratila svog supruga, predsjednika Donalda Trumpa na summit u Kini, što je izazvalo brojna nagađanja u javnosti gdje je opet nestala. Prema informacijama izvora bliskih Bijeloj kući, Melania je ostala u Washingtonu jer se želi u potpunosti posvetiti svojim inicijativama usmjerenim na američke obitelji i djecu. Prva dama naime, nije išla u Kinu,  kako bi mogla obilježiti 180 dana od potpisivanja izvršne naredbe 'Poticanje budućnosti', jednog od njezinih najvažnijih projekata koji pomaže djeci u sustavu državne skrbi. "Prva dama prioritet je dala američkim obiteljima i djeci kroz svoje inicijative ovdje kod kuće i trenutno se potpuno posvetila tim obvezama", kazao je izvor za NBC News. Izvor za Washington Post naglasio je da njezino putovanje uopće nije bilo planirano, čak i prije nego što je putovanje odgođeno zbog sukoba SAD-a s Iranom. Za razliku od Trumpovog prvog mandata, kada ga je Melania pratila na putovanju u Kinu 2017. godine, ovaj put predsjednik je u Peking otputovao s visokim dužnosnicima i brojnim istaknutim američkim direktorima kompanija, među kojima su Tim Cook i Elon Musk.

Melania će, međutim, imati istaknutu ulogu kasnije ove godine. Očekuje se da će biti domaćica kada kineski predsjednik Xi Jinping i njegova supruga Peng Liyuan u rujnu dođu u uzvratni posjet Sjedinjenim Državama. Tada će par dočekati u Bijeloj kući.

Putovanje je privuklo dodatnu pozornost jer se u američkoj delegaciji našao i redatelj Brett Ratner, koji je režirao Melanijin dokumentarac. Prema izvorima, Melania nije bila upoznata da će Ratner putovati s predsjednikom na Air Force Oneu. U delegaciji su također bili Trumpov sin Eric i snaha Lara Trump, a na društvenim mrežama pojavila se i fotografija na kojoj se vidi Trumpova izvršna pomoćnica Natalie Harp, poznata kao ključna osoba iza njegovih objava na Truth Socialu, prenosi Express.

Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom
Ključne riječi
Donald Trump Kina Melania Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!