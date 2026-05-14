Fiksne cijene za struju, više brojila u istom kućanstvu: Evo što se sve mijenja na tržištu električne energije

Ministarstvo gospodarstva uputilo je ovog tjedna u javno savjetovanje Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije. "Cijene energije znatno su se povećale tijekom 2021., 2022. i 2026. godine. To je posljedica smanjenja opskrbe plinom, posebno nakon početka ruskog rata protiv Ukrajine i rata na Bliskom istoku, upotrebe energije kao oružja, kao i domaćih manjkova hidroenergije i nuklearne energije", kaže se u obrazloženju zakonskog prijedloga. Dalje se navodi kako se prijedlogom nastoje riješiti problemi potrošača, industrije i ulagača povezani s izloženošću nestabilnim kratkoročnim cijenama, koje su posljedica visokih cijena fosilnih goriva.