Plenković o protjerivanju Lendića: 'Je li čovjek trebao šutjeti da se Milanović ne uvrijedi?'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković sudjelovali su na potpisivanju ugovora za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima 2“, nakon čega je premijer dao izjavu za medije. Tom je prilikom odmah komentirao pitanje neimenovanja veleposlanika te ponovno prozvao predsjednika Republike Zoran Milanović. - Problem je u Milanoviću koji već šest godina blokira imenovanje veleposlanika - poručio je Plenković, prenosi N1.

Premijer se osvrnuo i na izbor Mirta Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, što je pozdravio, istaknuvši kako smatra da je riječ o kompetentnoj i kvalitetnoj kandidatkinji. - Vidjelo se tko je tko i tko zbog političke nezrelosti blokira izbor sudaca. Oni koji su izabrani kao kandidati plod su razgovora s ovlaštenim pregovaračem Ivanom Malenicom i očito neovlaštenim Sašom Đujićem. Očito je strateški odabir SDP-a i Možemo paralizirati rad Ustavnog suda. Oni žele prebaciti odgovornost na vladajuću koaliciju, ali to ne mogu jer suce koje smo predložili ne bi bilo moguće ni nacrtati. Nadam se da će to hrvatska javnost, komentatorska, medijska, akademska i stručna, primijetiti - rekao je premijer.

Dodao je kako će se, prema svemu sudeći, raspisivati novi natječaj. Ne znam tko će se ubuduće uopće javljati na takve natječaje. Ako imate ovakvu malicioznost SDP-a i Možemo, kojem je očito Možemo kao senior partner to naredio, tko bi to htio? - izjavio je.

Plenković je komentirao i protjerivanje diplomata Tomislav Lendić s Pantovčaka, potez koji je oštro kritizirao. - Milanović pokazuje znakove isključivosti. To je totalitarni sustav koji vode. Lendić je na pitanje novinara rekao istinu. Je li trebao šutjeti kako se ne bi uvrijedio onaj koji već šest godina blokira cijeli proces? To je bio bahat, loš i isključiv potez Milanovića. Ne znam ni zašto je Ministarstvo tamo poslalo drugog čovjeka, to nisam znao - rekao je premijer.

Na kraju je poručio kako je Vlada, za razliku od predsjednika Republike, pokazala odgovornost. - I mi smo iz čistog kaprica mogli blokirati izbor predsjednice Vrhovnog suda, ali smo se ponašali odgovorno - zaključio je Plenković.