Kardiokirurg upozorava: 'Ako jedete ovo za doručak, uništavate si srce svaki dan'

Kardiokirurg koji je izveo više od tri tisuće operacija na otvorenom srcu izdao je oštro upozorenje o popularnim namirnicama za koje tvrdi da ljudima "uništavaju srce" i dovode ih na njegov operacijski stol svakog tjedna. Dr. Philip Ovadia kaže da može samo pogledom na oštećenje srca pacijenta zaključiti kakvu je prehranu vodio. Prema njegovim riječima, krivac za mnoge srčane udare nije ono što većina ljudi misli, već hrana koja se trenutno nalazi "u kuhinjama većine ljudi" i koja se konzumira na svakodnevnoj bazi. Ova hrana, objašnjava on, stvara podlogu za katastrofalne zdravstvene posljedice, a da mnogi toga nisu ni svjesni dok ne bude prekasno.

"Ova hrana potiče otpornost na inzulin, pokreće kroničnu upalu i polako uništava vaše srce", rekao je kirurg, objašnjavajući da tijekom operacije može točno vidjeti što je uzrokovalo srčani udar. Opisao je dvije vrste razornih naslaga plaka koje pronalazi u arterijama svojih pacijenata. Jedna vrsta je nakupljanje mekog, nestabilnog i vrlo upalnog plaka koji "iznenada puca i blokira arteriju", uzrokujući trenutačni srčani udar. Druga je vrsta "tvrdi, kalcificirani plak" koji se godinama nakupljao i "postupno gušio dotok krvi kroz tu arteriju", polako dovodeći do zatajenja srca. Oba scenarija, tvrdi, izravna su posljedica dugoročnih prehrambenih navika.

Iako dr. Ovadia kaže da većina ljudi pretpostavlja kako su crveno meso i zasićene masti glavni sumnjivci, on ističe da su pravi krivci "visokoprerađeni ugljikohidrati". Pritom ne misli samo na očite izvore šećera poput slatkiša i gaziranih pića. "Govorim o bijelom kruhu, pecivima, žitaricama za doručak, krekerima, tjestenini, čipsu, granolama, aromatiziranom jogurtu, voćnim sokovima, instant zobenim pahuljicama i većini pakiranih proizvoda od cjelovitih žitarica", pojasnio je kirurg. Upravo te namirnice, koje čine okosnicu prehrane mnogih obitelji, predstavljaju tihu prijetnju za kardiovaskularno zdravlje.

Problem je, kako navodi, što čak i hrana koja se reklamira kao zdrava, poput granole s niskim udjelom masti, kruha od cjelovitog pšeničnog zrna ili rižinih krekera, može biti krcata ovim rafiniranim ugljikohidratima. Te namirnice uzrokuju nagle i ponavljajuće skokove šećera u krvi i inzulina, potiču kroničnu upalu u tijelu i dovode do nakupljanja visceralne masnoće, one opasne masnoće koja se taloži oko unutarnjih organa. Upravo to, prema dr. Ovadiji, "stvara točno ono upalno okruženje koje se pretvara u onaj meki, nestabilni plak za koji vidim da svaki tjedan uzrokuje srčane udare u operacijskoj sali".

Dr. Ovadia nije jedini u svojim upozorenjima. Njegov kolega, kardiokirurg dr. Jeremy London, također se slaže da su ultraprerađene namirnice izuzetno štetne za srce i savjetuje ljudima da se klone svega što je prepuno aditiva i umjetnih sastojaka, a siromašno stvarnom nutritivnom vrijednošću. Njegovo je jednostavno pravilo da treba izbjegavati svu hranu koju "vaša baka ne bi imala" negdje u svojoj kuhinji. U međuvremenu, britanski liječnik Chris van Tulleken otišao je korak dalje, izjavivši da je ultraprerađena hrana "pretekla duhan kao vodeći uzrok rane smrti na planetu Zemlji", što dodatno naglašava ozbiljnost situacije i potvrđuje da je problem globalnih razmjera.

Stoga, glavni savjet dr. Ovadije ljudima jest da iz svoje prehrane izbace prerađene ugljikohidrate, jer je to hrana za koju vidi da nanosi "najviše štete" srcima ljudi. On smatra da bi ljudi te namirnice trebali zamijeniti "stvarnom, cjelovitom hranom" poput povrća, životinjskih proteina i "zdravih masti u njihovom prirodnom obliku". Ovaj se savjet poklapa s najnovijim smjernicama vodećih zdravstvenih organizacija, poput Američkog udruženja za srce, koje sve više naglašavaju važnost prehrane temeljene na cjelovitim namirnicama i smanjenju unosa industrijski obrađene hrane. Kako je upozorio srčani kirurg, promjena prehrambenih navika nije samo pitanje estetike ili mršavljenja, već ključan korak u očuvanju zdravlja