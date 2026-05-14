Putinov plan ozbiljno se urušava? Ukrajina prvi put nakon dugo vremena preokrenula stanje na fronti

Nakon više od četiri godine iscrpljujućih borbi na ukrajinskoj bojišnici, među ukrajinskim vojnicima pojavljuje se oprezni optimizam. Dok Rusija i dalje kontrolira gotovo petinu ukrajinskog teritorija, posljednji mjeseci donijeli su promjene na fronti koje, prema ukrajinskim vojnim izvorima i zapadnim analitičarima, više ne idu toliko u korist Moskve kao ranije. Kako piše CNN, ukrajinski vojnici tvrde da se među ruskim snagama sve više osjeća umor, a tempo ruskog napredovanja značajno je usporen.

“Možemo vidjeti i osjetiti kako se raspoloženje među ruskim vojnicima na prvoj crti mijenja. Iscrpljeni su”, rekao je za CNN ukrajinski časnik Bondarenko, pripadnik jedinice za bespilotne sustave Lazar’s Group, koja djeluje na području Zaporižje. Dodao je kako Ukrajina sada vjeruje da je uspjela “preokrenuti tijek” sukoba na pojedinim dijelovima bojišta.

Prema analizi američkog Instituta za proučavanje rata (ISW), Ukrajina je prošlog mjeseca oslobodila više teritorija nego što ga je Rusija zauzela, prvi put od ukrajinskog upada u rusku Kursku oblast tijekom ljeta 2024. godine. Iako se radi o relativno malim teritorijalnim pomacima, analitičari smatraju da je riječ o važnom simboličkom i strateškom signalu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin godinama tvrdi da je ruska pobjeda neizbježna te da ruske snage postupno napreduju prema potpunom zauzimanju istočnog Donbasa. No ukrajinski uspjesi posljednjih mjeseci počinju dovoditi u pitanje takvu percepciju. Prema riječima Christine Harward iz ISW-a, cilj ruske strategije bio je uvjeriti Zapad da je daljnja pomoć Ukrajini besmislena. “Ovo sada ozbiljno narušava cijelu tu rusku priču o nezaustavljivoj pobjedi”, rekla je Harward za CNN.

Ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov izjavio je kako su posljednji mjeseci bili “rekordni” po uspjesima na bojištu. Tvrdi da je tijekom ožujka i travnja eliminirano oko 35 tisuća ruskih vojnika te da Rusiji ponestaje snage za nastavak velikih ofenziva. Zapadni dužnosnici procjenjuju da ruske mjesečne žrtve iznose između 30 i 35 tisuća vojnika. Veliku ulogu u ukrajinskim uspjesima imaju dronovi. Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade srednjeg dometa na rusku logistiku, skladišta, zapovjedna mjesta i protuzračne sustave.

Ukrajinski predsjednik Zelenski prošlog je tjedna izjavio da su upravo takvi napadi sada glavni prioritet Kijeva te da Ukrajina ubrzano povećava proizvodnju i nabavu dronova. Vojnici s prve crte tvrde da ruske snage zbog stalne prijetnje dronovima sve teže premještaju opremu i ljudstvo. Fronta je, prema njihovim riječima, toliko zasićena bespilotnim letjelicama da je ozbiljnije napredovanje gotovo nemoguće za obje strane.

Kako navodi CNN, ruske jedinice sada češće pokušavaju kratke infiltracije na ukrajinske položaje kako bi stvorile dojam stalnog napredovanja, ali bez mogućnosti dugotrajnog zadržavanja osvojenih područja. Posebno je zanimljiva situacija oko Pokrovska, nekad ključnog prometnog čvorišta u istočnoj Ukrajini. Iako je Rusija nakon dugotrajnih borbi uspjela zauzeti grad, njezine snage ondje su se potom zaustavile i nisu uspjele nastaviti značajnije napredovanje.

Istodobno, rat se sve više osjeća i unutar same Rusije. Ukrajinski napadi duboko na ruski teritorij ciljaju naftnu i plinsku infrastrukturu, vojne objekte i logističke centre, čime Kijev pokušava smanjiti ruske prihode od energenata i prenijeti dio ratnog pritiska na rusko stanovništvo. Ukrajinski vojnik Dmitro, operater dronova u 79. brigadi, opisao je svakodnevicu na fronti kao “emocionalni rollercoaster”. “Kada pogodimo ruske gradove i postrojenja, ruski građani počinju osjećati da rat postoji. A onda istoga dana slijede strašni ruski napadi na Ukrajinu s velikim brojem žrtava. To je beskrajni ratni kaos”, rekao je za CNN.

Rusija je prošle godine znatno pojačala raketne i dron napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Prema podacima Ujedinjenih naroda, prošla godina bila je najsmrtonosnija za ukrajinske civile od početka invazije 2022., a trend se nastavlja i ove godine. CNN navodi kako je samo u posljednja 24 sata Moskva lansirala više od 1400 dronova i 56 projektila prema ukrajinskim ciljevima. Iako Ukrajina posljednjih mjeseci ostvaruje određene taktičke uspjehe, analitičari upozoravaju da rat ostaje izrazito nepredvidiv. Dolazak proljeća i gušće vegetacije mogao bi otežati rad ukrajinskih operatera dronova i pružiti više zaklona ruskim snagama. Procjene o ljudskim gubicima i dalje su zastrašujuće. Neovisni ruski mediji Mediazona i Meduza objavili su kako je od početka invazije poginulo čak 352 tisuće ruskih vojnika, dok se ukrajinski gubici procjenjuju između 100 i 150 tisuća poginulih. Službene brojke nijedna strana ne objavljuje.