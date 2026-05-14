PUTEVI IM SE RAZILAZE

Nakon velikog uspjeha uslijedio razlaz: Iva Todorić i njezin poslovni partner prekinuli su suradnju

Zagreb: U Društvu hrvatskih književnika održana je komemoracija za Juricu Popovića
14.05.2026.
u 17:40

Prije nekoliko mjeseci Iva je gostujući u našoj emisiji "Show na kvadrat" ispričala kako je ranije pomagala Anti oko marketinga dok je samostalno vodio svoj posao i kako je ona osmislila ime cvjećarne Atelier sreće te nam je ispričala i u kojem trenutku je popustila Antinom nagovaranju da rade zajedno.

Krajem prošle godine u samom centru Zagreba otvorena je preuređena cvjećarnica "Atelier Sreće" koju je u suradnji s poslovnim partnerom Antom Jurkovićem, otvorila Iva Todorić. Njihov zajednički biznis je brzo osvojio srca mnogih poznatih lica, a za dizajn interijera zaslužna je Nikolina Pišek. Zbog iznimnog uspjeha, cvjećarnica je stekla vjernu klijentelu među poznatim Hrvatima, a sada je u javnost dospjela informacija kako je došlo do prekida poslovne suradnje između Ive i Ante. 

- Ne želim još govoriti o tome jer mislim da nakon svega treba zadržati intimu i odnos koji smo Iva i ja, kao i naše obitelji, imali. Smatram da tome nije mjesto u medijima. Mogu samo reći da su nam se ciljevi razišli i da se ja vodim onime što mi srce kaže. Kad god ga nisam poslušao, nije ispalo dobro. Tako sam i ovaj put odlučio da je vrijeme da se maknem. To je zasad nešto što mogu reći – otkrio je Ante u razgovoru za 24 sata, dok Iva nije htjela komentirati njihov razlaz.

Prije nekoliko dana Ante je o svom odlasku iz Ateliera Sreće obavijestio i pratitelje na Instagramu. "Dragi moji, nakon 4 godine uspona i padova, rada, truda i svega lijepoga što se dogodilo u mom Atelieru Sreće, došao je trenutak kada iz njega odlazim. Hvala svim mojim vjernim klijentima koji su bili uz mene kroz ove godine i koji su me gurali naprijed, učili me da budem jači i pokazali mi da se svaki trud na kraju isplati. U životu često naiđemo na ljude koji postanu više od obitelji, ali isto tako dođu trenuci kada je potrebno reći „ne“, napraviti korak unazad i krenuti nekim novim putem. Tako i ja — po treći put — krećem ispočetka. Uskoro ću javiti više detalja o tome gdje me možete pronaći i kako do mojih buketa… a možda nas čeka i nova lokacija, s novim promjenama i novom pričom. Posebno hvala Ivi i mojoj mami koje su zadnjih 15 dana davale sve od sebe da Atelier Sreće ne izgubi na kvaliteti i koje su me dostojno zamijenile.", napisao je tada u objavi te Ivi Todorić poželio puno sreće u daljnjem radu. Prije nekoliko mjeseci Iva je gostujući u našoj emisiji "Show na kvadrat" ispričala kako je ranije pomagala Anti oko marketinga dok je samostalno vodio svoj posao i kako je ona osmislila ime cvjećarne Atelier sreće te nam je ispričala i u kojem trenutku je popustila Antinom nagovaranju da rade zajedno. 
