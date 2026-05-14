Troše više struje nego SAD, Indija, Rusija i Japan zajedno: Ova zemlja 'guta' trećinu globalne energije

Globalna potrošnja električne energije sve jasnije otkriva razmjere industrijske moći, životnog standarda i strukture ekonomije pojedinih država, pri čemu su razlike između ukupne potrošnje i potrošnje po stanovniku izrazito naglašene.

Prema podacima iz 2025. godine koje je analizirao Ember, a objavio Bruno Venditti, Kina daleko prednjači kao najveći svjetski potrošač električne energije s oko 10.573 teravat-sati (TWh), što čini približno trećinu globalne potrošnje. Time Kina troši više električne energije nego Sjedinjene Države, Indija, Rusija i Japan zajedno. Na drugom mjestu su Sjedinjene Države s 4.536 TWh, dok Indija zauzima treće mjesto s 2.083 TWh. Iza njih slijede Rusija, Japan, Brazil, Kanada, Južna Koreja, Njemačka i Francuska, koje zatvaraju listu deset najvećih potrošača. Podaci jasno odražavaju koncentraciju globalne industrijske aktivnosti u nekoliko ključnih ekonomija, ali i sve veću elektrifikaciju gospodarstava.

Međutim, slika se značajno mijenja kada se potrošnja promatra po stanovniku. U toj kategoriji prednjače Kanada i Sjedinjene Države, s 16,1 odnosno 13,1 MWh po osobi godišnje. Visoka potrošnja povezuje se s hladnijom klimom, većim stambenim površinama i energetski intenzivnim načinom života. Slijede Južna Koreja, Japan i Rusija, dok je Kina, unatoč ukupnoj dominaciji, sredinom ljestvice s 7,5 MWh po stanovniku. Indija, iako treća po ukupnoj potrošnji, ima daleko najnižu potrošnju po glavi stanovnika u skupini – samo 1,4 MWh.

Stručnjaci ističu da potrošnja električne energije izravno odražava veličinu ekonomije, industrijsku strukturu i stupanj razvoja, ali i da će budući rast elektrifikacije prometa, industrije i digitalne infrastrukture – uključujući umjetnu inteligenciju – dodatno povećati globalnu potražnju za električnom energijom u nadolazećim desetljećima.