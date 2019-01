Razočarani Eduardo: Mogao sam im donijeti milijune, a oni su me odbacili!

Bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva (35) jedan je od najpoznatijih igrača koji je nosio dres poljske Legije. Bivši napadač Dinama, Arsenala i Šahtara u Poljsku je stigao prije godinu dana, no nije ostavio dublji trag. Tamo su ga vodila trojica trenera – Romeo Jozak, Dean Klafurić i Ricardo Sa Pinto, ali je ukupno odigrao 11 utakmica i nije uspio postići gol. Danas je slobodan igrač.

– Prvih nekoliko mjeseci nije bilo toliko loše. Znam da su me ljudi gledali kroz ono što sam napravio u prošlosti. Igrao sam za velike klubove i zabio puno golova. A ovdje? Siguran sam da prvi put karijeri nisam zabio u 10 utakmica zaredom. I za mene je to bilo iznenađenje. No, svoju bih situaciju usporedio s Olivierom Giroudom. Ni on nije postigao gol za Francusku na SP-u, a osvojio je naslov – rekao je Eduardo za poljske medije.

Tvrdi da nije dobio pravu priliku.

– Kad sam dolazio u klub, ispričao sam im o svojem iskustvu i sposobnosti da jednim dodirom donesem milijune eura. To je dodir ili dodavanje koje nas mogu uvesti u Europsku ligu i čak Ligu prvaka. No, trener Dean Klafurić nije mi dao šansu – kaže Eduardo i dodaje:

– Nakon toga za trenera je došao Sa Pinto koji me nakon dva treninga vratio u momčad. No ubrzo sam ispao s liste igrača koji mogu nastupati u ligi.

Kaže da mu se sviđao život u Varšavi.

– Da sam razmišljao o novcu, ne bih došao u Legiju! Mogao sam otići u Aziju i zaraditi mnogo više. No nisam to želio iz nekoliko razloga, a prvi je obitelj.

Po čemu će pamtiti epizodu u Poljskoj?

– Momčadski ću pamtiti osvajanje prvenstva i kupa, ali individualno to razdoblje za mene nije bilo dobro. A privatno ću iz Varšave najviše pamtiti to što su mi djeca išla u američku školu – rekao je Eduardo pa objasnio:

– Nemojte me shvatiti pogrešno. Varšava je jako lijep grad, ima sve što vam je potrebno i dobro smo se osjećali. No, sretan sam zbog izbora škole za djecu jer je za mene obrazovanje jako važno. Šaljemo ih u školu, bez obzira gdje živjeli.

Što misli o poljskoj ligi?

– To je neobično. Imate sjajne stadione, navijače, sve se prenosi na TV-u, dobar marketing... No, nogomet nije na razini. A ne želim da ispadne da to govorim jer nisam uspio. Usporedimo poljsku ligu s hrvatskom. Poljska ima 40 milijuna ljudi, a Hrvatska četiri. No, hrvatski klubovi puno bolje igraju u Europi. Poljska je velika država s dobrom infrastrukturom i po mom mišljenju morala bi igrati na višoj razini.

Planovi za dalje?

– Sada živim u Rio de Janeiru. Uzeo sam pauzu od nogometa i ovdje posložio život. No želio bih se vratiti nakon nekoliko mjeseci pauze. Pronaći ću klub u Riju i još malo igrati ovdje.

