Huligani napravili kaos i odgodili slavlje Eduarda i Antolića

Trener Dean Klafurić, Domagoj Antolić i Eduardo da Silva novi su prvaci Poljske! Ali na službeno proglašenje će morati pričekati neko kraće vrijeme.

Naime, Legia je u posljednjem kolu trebala samo bod na gostovanju kod potonulog Lecha u Poznanju, imala 2:0 vodstvo 10-ak minuta prije kraja, a onda su domaći navijači napravili prekid. U teren je uletjela hrpa interventne policije ne bi li spriječila žešće nerede, a možda i neke tragičnije scene, piše Goal.

Povela je Legia u 9. minuti preko Domagoja Antolića, a u drugom je dijelu Kucharczyk u 69. povećao na 2:0. To se nikako nije svidjelo domaćim pristašama koji su uletjeli u teren i počeli bacati dimne bombe. Mirisalo je na probleme pa su na teren stupili plavci.

Susret je prekinut i ubrzo je donesena odluka da se neće ni nastaviti, a komisija Poljskog nogometnog saveza trebala bi u najkraćem mogućem roku pobjedu dodijeliti Legiji čime bi klub iz Varšave postao po 13. put prvak u svojoj povijesti, a ujedno i peti put u zadnjih šest godina.

Match interrupted: Lech Poznan fans can’t watch Legia Warszawa win the title at their ground so they’re throwing smoke bombs on the pitch.. #LPOLEG 🔥😅 pic.twitter.com/QGXlNth0Nc