Ravnoj Gori ovacije cijele Europe – 132 vratara u kampu Cotić-Starčić

Ravna Gora i ovog je ljeta, sada već sedmu godinu, bila domaćin najvećem vratarskom kampu u Europi. U razdoblju od 13. do 29. lipnja i od 13. do 28. srpnja ovo je mjesto bilo centar za obuku mladih vratara iz cijele Europe. Zbog ogromnog interesa, Goalkeeper Camp Cotić-Starčić ovog je ljeta u Ravnoj Gori odradio rekordnih šest tjedana, čime su došli do 59 održanog kampa. Kroz šest termina prošla su nevjerojatna 132 vratara, među kojima i četiri djevojke, iz čak 11 zemalja.

Bilo je tu puno reprezentativaca mlađih selekcija Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, kao i mnogo mladih vratara koji brane širom Europe u prvim ligama mlađih uzrasta. Kao i uvijek, znanje je usavršavalo i puno vratara seniorskog uzrasta koji brane u ozbiljnim natjecateljskim rangovima.

- Nakon 30 dana rada, 192 održana treninga i 132 vratara koji su prošli program možemo samo reći da smo prezadovoljni učinjenim. Da je bilo lako, nije, ali na muci se poznaju junaci - kaže voditelj kampa Aleksa Cotić.

U kampu ističu kako im je žao što mnoge zainteresirane nisu mogli primiti, jer jednostavno pravila su jasna. Na listi čekanja, nažalost, našlo se više od 70 imena, što dovoljno govori o povjerenju u njihov rad na terenu i izvan njega.

- Imali smo predivno vrijeme, domaćin je zalijevao teren tako da su uvjeti za rad bili savršeni. Kada nakon toliko treninga kad sve prođe bez ozljeda, moraš biti i sretan i zadovoljan - dodaje Cotić.

Inače, radni dan u kampu kreće buđenjem prvih grupa u 6:45, a već u 8 sati kreću treninzi. Nakon ručka poslijepodnevni treninzi kreću u 16 sati za prve grupe. Nakon večere vratari dobivaju svoje telefone koje mogu koristiti do 22 sata kada se ide na spavanje.

- Iza nas je još šest odrađenih kampova. Kao i svake godine, tako i ove rastemo na svim poljima, pa smo tako uz puno novina uveli i snimanja svakog treninga. Radimo to kako bismo u videoanalizama vratarima ukazali na dobre, a još više na stvari na kojima trebaju još poraditi kako bi postali kompletniji - ističe voditelj Aleksandar Starčić.

Bilo je predivno vidjeti sve brojne dečke i cure iz raznih govornih područja kako se druže nakon napornih treninga i stvaraju prijateljstva za cijeli život. Upravo zato Goalkeeper Camp je postao ono što svi polaznici vole reći - jedna velika, odnosno najveća europska vratarska obitelj.

Uz neprikosnoveni dvojac na terenu 24 sata o vratarima su brinule medicinska sestra Jelena Medojevic Alessio i liječnica Vesna Janko Radovan uz glavnu i odgovornu Rominu Cotić koja je organizaciju podigla na najvišu razinu.

- Veseli činjenica da je sve prošlo u najboljem redu i da smo još jednom pokazali i dokazali da zajedno možemo odgovoriti svim izazovima. Ponosni smo na sve učinjeno. Odraditi toliko dana s toliko vratara nije lako, ali dokazali smo da Goalkeeper Camp to može - rekla je Romina.

Sada slijedi kratak odmor, a već 7. kolovoza kreću u nove izazove. Na redu je gostovanje u Postojni, gdje će organizirati jubilarni 60. kamp. Ljeto zatvaraju gostovanjem u Samoboru krajem kolovoza, gdje će sudjelovati u obilježavanju 100. obljetnice NK Samobora. Zbog ogromnog interesa u Samoboru će raditi u dva termina, odnosno s dvije skupine.

S tim kampovima zatvaraju rekordno ljeto i kreću u pripremu zimskih kampova u Zagrebu, Izoli, Novigradu, Ljubljani i novoj, sada već devetoj lokaciji koju će naknadno otkriti. Uz sve te termine i lokacije Goalkeeper Camp će ove godine nadmašiti rekordnu prošlu, jer će kroz 17 termina i osam različitih lokacija proći preko nevjerojatnih 430 vratara iz gotovo cijele Europe. Goalkeeper Camp Cotić-Starčić živi svoj san. Nekad sjajni vratari stvorili su brend kojem se klanja cijela sportska javnost.