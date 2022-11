Rakitić: Vatreni, moćni ste, uživajte u Katru, ponosit ćemo se vama!

S legendom hrvatskog nogometa i kapetanom Seville Ivanom Rakitićem (34) razgovaramo dan uoči okupljanja nacionalne momčadi koja u ponedjeljak poslijepodne leti u Saudijsku Arabiju, odnosno kreće ususret avanturi Svjetskoga prvenstva.

No, prije negoli s Rakitićem porazgovaramo o vatrenima, ne možemo izbjeći pitanje o ovotjednom događaju za pamćenje: Ivanovom prvom izravnom crvenom kartonu u karijeri, u utakmici Sevilla – Real Sociedad 1:2.

- Bio je korner za nas, oni izbiju loptu glavom i krenu u kontru. Ja reagiram taktički: zagrlim ga s leđa i srušim na tlo, ali ga slučajno nagazim i nogom. I majstor mi da izravni crveni – prvi nakon više od 800 odigranih utakmica! Uvjeren sam da ga nisam zaslužio, rekao sam to i suigračima: dobio sam crveni ni kriv ni dužan. Ne razumijem kako jedan sudac koji ide na Svjetsko prvenstvo (Del Cerro Grande, nap. a.), za kojeg mislim da je jedan od najkvalitetnijih u Španjolskoj, može procijeniti na taj način. U poluvremenu sam mu prišao, pa mi je kazao: 'Znam da nije namjerno, ali tako mi je pokazala slika na VAR-u'. A ja sam mu odgovorio: 'Ali nogomet nije slika'. Da sam ga htio namjerno nagaziti, pa on se više ne bi digao - prepričao nam je Rakitić.

Foto: Cathrin Mueller/SVEN SIMON Ivan Rakitic (FC Sevilla) Soccer UEFA Champions League, group stage group G, 2nd matchday, VfL Wolfsburg (WOB) - FC Sevilla (SEV) 1: 1, on 09/29/2021 in Wolfsburg / Germany.

Okrenimo se reprezentaciji. Počinju pripreme za SP, prvi na kojemu ćete kao profesionalac Hrvatsku gledati na TV-u. Jeste li tužni zbog toga?

- Jesam, naravno da jesam. Suigrači mi u Sevilli kažu: 'Zovi tamo, da ipak odeš na Svjetsko, pa ti još možeš igrati na jednom SP-u!'. Ja im na to uzvraćam: 'Nemojte me navlačiti, još ću morati zvati izbornika Dalića!' - smiješeći se priča Ivan i nastavlja:

- Iz moje perspektive, sve je ovo malo neugodno, ali nastojat ću iskoristiti to vrijeme da budem s obitelji, uživat ću s njima, a naravno da ću navijati za Hrvatsku, i svima biti na raspolaganju za bilo kakav savjet bude li potrebno, i reprezentaciji i HNS-u.

Kontaktiram s Lukom

Ivan kaže da se nedavno čuo s Modrićem. O čemu su razgovarali?

- Općenito, o svemu. Nas dvojica često kontaktiramo, poželio sam mu sretan put i da i dalje lijepo vodi reprezentaciju te da se u njoj zadrži ova fantastična atmosfera. I, naravno, da opet gledamo veliku Hrvatsku.

Postoji li mogućnost da, u slučaju prolaska skupine, odete u Dohu na koju utakmicu Hrvatske?

- Nije nemoguće. Sada ćemo biti slobodni devet dana koje ću provesti s obitelji, a imam i neke pozive iz Fife, pa ću vidjeti. Bude li dobar rezultat, prođemo li skupinu, možda i odem u Katar podržati ih na licu mjesta.

Kod nas se prolazak skupine s Marokom, Kanadom i Belgijom gotovo podrazumijeva. To se smatra "već obavljenim". Je li Hrvatska, nakon sjajnih igara u Ligi nacija, doista među favoritima SP-a?

- Puno pričanja nikad nije dobro. Rekao sam i Luki, najbitnije je zadržati atmosferu u reprezentaciji, međusobnu podršku igrača, a na terenu ići utakmicu po utakmicu. Najbitnije je, kao i uvijek, proći skupinu, a onda ići korak po korak. Uvjeren sam da će to biti pozitivno. A vidjeli smo u Rusiji da se, kada se prođe skupinu, svašta može dogoditi.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL 08,10.2019., Split - Ivan Rakitic na konferenciji za medije Hrvatske nogometne reprezentacije "nPhoto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Je li u odnosu na Rusiju reprezentacija potentnija, s obzirom na sjajne mlade igrače, ili ipak nešto slabija, respektirajući Lukine godine, Brozovićevu stanku...?

- To je veliko natjecanje, a na njemu se gleda samo rezultat; ne godine, ne umor ni tko je koliko igrao... To je trenutak u kojemu morate biti pravi, a sve što je bilo prije ili što će biti kasnije posve je nebitno. Za taj trenutak morate biti maksimalno spremni. Ja sam uvjeren da ćemo opet vidjeti jednu veliku hrvatsku reprezentaciju, i najbolje je da mi koji nismo tamo pričamo o njoj, a oni tamo u Kataru neka se u miru pripremaju, neka uživaju znajući da imaju podršku svih nas, i izbornik i igrači. Sigurno ćemo se opet ponositi njima.

Koliko su zaslužni igrači iz Rusije, ponajprije Lovren i Vida, iskoristivi u Kataru? Mogu li pomoći za veliki rezultat?

- Naravno da mogu, i više od toga. Smatram da su takozvani stari igrači zaista jako, jako bitni! Pogotovo na velikim natjecanjima, i pogotovo ako imaju punu podršku izbornika. A to je najbitnije. Znate, nije to neki školski turnir s prijateljima, to je Svjetsko prvenstvo, na kojemu može biti i jako teških trenutaka, a tada njihovo iskustvo može puno pomoći budući da će tamo biti dosta mladih igrača koji prvi put idu na veliko natjecanje.

Šutalo i Gvardiol su mladi, a o njihovoj tržišnoj vrijednosti bruji cijela Europa. Je li to teret?

- Opet ću ponoviti – mi koji nismo tamo razgovarajmo koliko je tko dobar, skup ili vrijedan, a oni neka tamo uživaju. To je Svjetsko prvenstvo, na kojemu imaju priliku predstavljati Hrvatsku pred cijelim svijetom, a to je najveća čast i najljepši osjećaj. Fantastični su igrači i neka u Kataru uživaju u svakom trenutku, to će im jako puno pomoći u daljnjoj karijeri.

Foto: Reuters/Pixsell

Što bi, po vašem mišljenju, bio uspjeh?

- Uspjeh je proći skupinu. Nije to skromno, trebamo biti realni. Što bi sad vrijedilo da kažem da ćemo, na primjer, doći do polufinala? To samo stvara dodatni pritisak. Mi smo to osjetili u Rusiji; prođeš skupinu, imaš dobar ambijent, i onda ostalo dolazi samo od sebe. Najbitnije je proći skupinu i osjećati se moćnim kako smo se mi tamo osjećali. Uvjeren sam da će i u Kataru biti tako.

Petko i Livaja su fantastični

Koga vidite kao prvoga napadača?

- Imamo sreću da imamo nekoliko različitih napadača po stilu igre. Izbornik će, svjestan što u kojem trenutku treba momčadi, na najbolji način moći iskoristiti sve njih. Budući da Petković i Livaja imaju fantastičnu sezonu, izbornik će pred sobom imati prelijepu odluku.

Kako gledate na šanse vašega prijatelja Messija za osvajanje Svjetskog prvenstva?

- Argentinci su 35 utakmica u nizu neporaženi, imaju fantastične rezultate posljednjih godina, i siguran sam da su među favoritima. Ali, svi znamo da je drukčije igrati kvalifikacije ili neka druga natjecanja u odnosu na Svjetsko prvenstvo. A ono će sigurno biti vrlo zanimljivo, i na njemu očekujem dosta iznenađenja. Bit će jako neizvjesnih i napetih utakmica. Od Messija i Argentine očekuje se veliki rezultat, a to je sigurno i dodatni pritisak koji neće biti dobar.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Zagreb: Hrvatska reprezentacija odradila trening 20.03.2019. , Zagreb - Na stadionu Maksimir odrzan je trening hrvatske nogometne reprezentacije uoci kvalifikacijskih utakmica za Euro 2020 protiv Azerbejdzana i Madjarske.Ivan Rakitic. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Za koga ćete osim Hrvatske navijati u Katru?

- Nakon Hrvatske su mi najbliže Švicarska i Španjolska.

Završna poruka vatrenima?

- Iznad svih Hrvatska, svi ćemo ludo čekati vaše utakmice! Svi smo zajedno i uvjeren sam u veliki rezultat!

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru