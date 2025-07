Rakitić na žestokom udaru jer je branio prijatelja. Pročitajte što mu pišu na društvenim mrežama

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić u četvrtak je službeno predstavljen kao novi tehnički direktor Hajduka. Dva tjedna nakon što je obznanio kraj igračke karijere na Poljudu će biti desna ruka novom sportskom direktoru Goranu Vučeviću. Obojica su u bogatoj karijeri igrali za slavnu Barcelonu.

Rakitić je u katalonskom divu ostavio dubok trag tijekom šest godina igranja na Camp Nouu, sada je nakratko dospio u nemilost navijača. Razlog tome je što je stao u svojevrsnu zaštitu velikog prijatelja i bivšeg suigrača Marca Ter Stegena. Španjolski novinari pitali su Rakitića tko bi trebao biti prvi vratar, Ter Stegen ili nova akvizicija Barcelone iz Espanyola, Joan Garcia. Rakitić je odmah rekao da je to vrlo lako pitanje i da bi trebao braniti Ter Stegen, što se nije svidjelo navijačima Barce.

Navijači tvrde da je Nijemac angažirao bivše suigrače kako bi lobirali za njega da brani sljedeće sezone...

"Nismo više u 2015. godini."

"Ivan je puno dao za klub, ali ovo je glupost. Samo brani prijatelja."

"Ne čudi me što Rakitić to kaže, navodno se s njim najbolje slagao. Ali u svakom slučaju, uz to rečeno, njegovo mišljenje je s*anje, uopće nije objektivan."

Njemački reprezentativac već neko vrijeme se nalazi pod kritikama navijača, posebice nakon što je branti počeo Szczęsny s kojim su fanovi jako zadovoljni.