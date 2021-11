Rakitić davao izjavu na Poljudu, Subašić ga prekinuo: 'Halo, nemoj pričat' gluposti'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić danas je stigao na Poljud i pratio utakmicu vatrenih i Rusije u borbi za izravan plasman na SP.

- Malo neugodan je osjećaj, volio bih da sam već obučen za igru, ali jako mi je drago što sam poslije dosta vremena na neki način tu, u reprezentaciji. Kao i svi mi, nadam se pobjedi i osvajanju prvog mjesta u skupini - govorio je Rakitić za Novu Tv.

Na to je naišao Danijel Subašić i prekinuo Rakitića. Još jedan nekadašnji vatreni je Raketi u šali dobacio:

- Halo, hej, nemoj pričat' gluposti.

Rakitić je prihvatio šalu i zagrelio Subašića, a zatim je pojasnio izjavu oko mogućeg povratka u reprezentaciju.

- Ne znam jesam li ja možda loše objasnio ili je možda prijevod bio ne baš najbolji. Ja sam u kontaktu svako malo s izbornikom, ta odluka je jasna, on to zna. Jedino što sam htio reći je da, ako ne daj Bože bude nekih ozljeda i izmjena, pa da izbornik kaže da me treba, ja ne bih nikad mogao reći da ne mogu.

