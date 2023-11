Radio na baušteli i noćne smjene, a sada ga je Dalić pozvao među vatrene: 'Živjeli smo skromno'

San mi se ostvario u sekundi, poručio je novi hrvatski nogometni reprezentativac Marco Pašalić nakon što ga je izbornik Zlatko Dalić pozvao u redove "Vatrenih" za posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za Euro 2024. godine.

"Poziv me pozitivno iznenadio, još uvijek sam u šoku, da se sve tako može brzo promijeniti i san ostvariti u sekundi," kazao je napadač Rijeke za klupsku stranicu.

"Ovo je motivacija da budem još bolji, ali uvijek dajem 100 posto i mislim da to svi vide i tako ću igrati za reprezentaciju ako dobijem minutažu," poručio je Pašalić.

Zanimljivo, Pašalić nije bio ni na pretpozivu. Od napadača na pretpozivu su bili Josip Brekalo, Petar Musa, Dion Drena Beljo i Franjo Ivanović, no Dalić se odlučio za 23-godišnjeg napadača Rijeke.

Pašalić je rođen u Njemačkoj, prve nogometne korake napravio je u Hoffenheimu, igrao je i za Karlsruher, Stuttgart i Borussiju Dortmund, a na Rujevicu je stigao u lipnju ove godine.

Do sada je upisao četiri nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju, dok još nije debitirao za seniorsku vrstu.

Krilni napadač Rijeke priključit će se reprezentaciji u ponedjeljak navečer i konkurirat će za predstojeće dvoboje vatrenih u Rigi (18. studenoga) i Zagrebu (21. studenoga).

"Ispred nas su dvije važne utakmice, vjerujem kako ćemo ih odraditi maksimalno s puno energije i osvojiti šest bodova. Imat ću čast upoznati dečke o kojima sam sanjao. Kada sam potpisivao ugovor s Rijekom imao sam osjećaj da mogu ostvariti velike stvari, da imamo dobru momčad. Bila je to moja najbolja odluka u životu," kazao je.

Pašalić je treći igrač Rijeke u reprezentaciji nakon Nediljka Labrovića i Marka Pjace.

"Bit će mi lakše jer su oni u reprezentaciji, vjerujem da ću se i ja uklopiti. Sretan sam i zahvalan što sam dobi poziv," poručio je.

A novi vatreni nedavno je u intervjuu za Večernji list govorio o svojim roditeljima i povratku u rodni kraj.

"Moji su trenutačno i u Njemačkoj, ali planiraju se za stalno vratiti u Vinkovce. Odradili su svoje, red je da se odmore i vrate korijenima."

Iako je Marco rođen u Njemačkoj i tamo napravio prve nogometne korake, u duši je Hrvat.

"Odrastao sam tamo, igrao tamo, ali od prvog dana ovdje sam osjetio tu neku ljubaznost. Ljudi se ovdje više vode srcem, nema toliko stresa, problema, a država je puno manja od Njemačke. Ovdje su ljudi sretniji iako imaju manje, tamo nisu iako imaju više. Osim toga, u Njemačkoj je rad i disciplina, nema uživanja. Ovaj životni stil više mi se sviđa", kaže Marco koji je od obje sredine nešto pokupio.

Jedno je vrijeme radio na baušteli.

"Morao sam ići na bauštelu jer nisam htio ići u školu. Otac je rekao da idem za učitelja tjelesnog, ali nije mi se svidjelo. Rekao mi je da onda ne sjedim doma, nego da radim. Brat i ja tako smo svaki dan išli na bauštelu. Spavali smo zajedno u krevetu, a on ima 1,96 m, možete si zamisliti kako je to. Posao je kretao od 8.30 sati, a radio sam ono što je ostalim dečkima bilo dodatno, što ne bi stigli. Uglavnom sam vadio i vozio beton na otpad. Kasnije sam i krečio. Tjedan dana prije priprema za Dortmund radili smo noćne smjene u jednom supermarketu, krečili smo, no tu sam si zaradio da imam za Dortmund. S obzirom na taj posao, trenirao sam navečer. Na trening juniora nekad sam išao i s ljestvama jer sam se morao žuriti. Bilo je naporno, ali to je bilo jedan od najljepših perioda u mom životu. Skromno se živjelo, ali tada si najsretniji, ništa ti ne nedostaje. Sada da moram što popraviti po stanu, znao bih sam zahvaljujući tome. A da me brat zove da treba pomoć, išao bih, zašto ne."