Rade Bogdanović brutalno opleo po komentatoru RTS-a: 'Nikad nije obuo kopačke, a priča o taktici'

Rade Bogdanović ponovno je podigao prašinu u Srbiji svojim televizijskim istupom. Bivši nogometaš i danas poznati nogometni analitičar žestoko je reagirao tijekom prijenosa utakmice Engleske i Francuske, a na meti njegovih kritika našao se komentator RTS-a Nemanja Matić.

Bogdanović je nakon prvih 45 minuta susreta otvoreno izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je Matić komentirao utakmicu, pritom ne skrivajući razočaranje. U programu uživo uputio je vrlo oštre kritike, zbog čega je njegova reakcija odmah privukla veliku pažnju javnosti.

"Moram se ispričati gledateljima u Srbiji koji su slušali ovu komentatorsku neznalicu Nemanju Matića. Četrdeset i pet minuta slušali smo potpuno nogometno neznanje, ponavljam – neznanje. Nije ni čudo gdje nam je nogomet kada ga ovakvi ljudi komentiraju", rekao je Bogdanović.

Njegove riječi iznenadile su voditeljicu emisije, koja ga je upitala zbog čega je reagirao toliko žestoko. Bogdanović je objasnio kako smatra da komentatori bez dovoljno nogometnog iskustva ne bi trebali ulaziti u detaljne taktičke analize.

"Ne treba ulaziti u taktičke zamisli ako nikada nisi obuo kopačke. Počeo je objašnjavati neke stvari vezane uz ovu i ranije utakmice i gledateljima stvara pogrešnu sliku. To jednostavno ne mogu slušati", poručio je.

Nakon kritike komentatora, Bogdanović se osvrnuo i na samu utakmicu između Engleske i Francuske. Posebno ga je razočarao pristup francuske reprezentacije, za koju smatra da nije pokazala dovoljno želje i energije.

"Odnos Francuza prema ovoj utakmici je sramotan. Toliko je loše da je susret gotovo nemoguće gledati. Sramota je ovo gledati", zaključio je.

Bogdanović je i ranije bio poznat po izravnim i često kontroverznim komentarima, no ovaj put njegove riječi izazvale su dodatne reakcije zbog osobnog napada na kolegu iz televizijskog prijenosa i vrlo oštrog rječnika.