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TENIS

Rubljov stigao do 18. naslova u karijeri, prvog nakon godinu i pol

Wimbledon
JAIMI JOY/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.07.2026.
u 18:14

Ovo je 18. turnirska pobjeda za 28-godišnjeg Rusa, prva nakon skoro 17 mjeseci i slavlja u Dohi prošle godine

Rus Andrej Rubljev pobjednik je ATP teniskog turnira serije 250 u švedskom Bastadu nakon što je u finalu pobijedio Talijana Luciana Darderija sa 6-4, 6-3.

Bio je to okršaj prvog i drugog nositelja, a Rubljov je stigao do pobjede nakon 77 minuta igre.

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"Osjećam se sjajno. Pobjeda ovdje po drugi put je poseban osjećaj. Sretan sam što sam uspio dobro odraditi ovaj tjedan i osvojiti naslov," kazao je Rubljov koji je u Bastadu trijumfirao i 2023. godine.

Ovo je 18. turnirska pobjeda za 28-godišnjeg Rusa, prva nakon skoro 17 mjeseci i slavlja u Dohi prošle godine, dok četiri godine stariji Talijan ostaje s pet titula.

"Bilo je hladno, oblačno i loptica teška. Teren je jako mokar, pa su uvjeti bili izrazito drugačiji nego jučer kada je bilo vjetrovito i sunčano. Danas su bili teški uvjeti. Bilo je više razmjena, drugačiji tenis. Na kraju smo oboje imali šanse, posebno u prvom setu. Samo sam ja imao malo više sreće u važnim trenucima i uspio sam ih preokrenuti," dodao je.
Ključne riječi
tenis Andrej Rubljov

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