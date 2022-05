Računica uoči Dinama: Branim se od pritiska i poziva, a i naporna su ta pitanja

Kada se prije dva mjeseca prihvatio posla u Šibeniku, Dean Računica nije ni mogao pretpostaviti da će u ovoj sezoni biti akterom jedne od najvažnijih utakmica sezone. Zadnjih nekoliko dana pritisak oko momčadi sa Šubićevca stalno raste. Objektivno, Dinamo je apsolutni favorit, no u jednoj utakmici sve je moguće. Prvenstvo je u fazi u kojoj bi mogli odlučiti i neki drugi najsitniji detalji. Uostalom, nogomet je jedini, ili jedan od rijetkih sportova, u kojem ne pobjeđuje uvijek bolja momčad. Iz prve ruke o svemu tome govorio nam je trener Šibenika.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 22.04.2022.,Zagreb - 32. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: NK Hrvatski dragovoljac - HNK Sibenik. Trener HNK Sibenika, Dean Racunica. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

– Puno toga se događalo zadnjih sedam dana. Pritisak je velik. Normalno da je naša utakmica s Dinamom u središtu pozornosti jer se odlučuje o prvaku države. I da ne želiš prihvatiti, pritisak mora biti velik. Jer, osjeća se i u gradu i u klubu da su tenzije veće iz dobro znanih razloga – počeo je Računica.

Mobitel vam vjerojatno zvoni kao nikada?

– Uh, normalno da zvoni. Pokušavam se maksimalno obraniti i koncentrirati na utakmicu, odigrati na najboljoj mogućoj razini.

Kavim god rezultatom završilo, vaš sraz s Dinamom bit će posebna priča u zadnjih nekoliko sezona HNL-a.

– Pa logično je jer se u nedjelju možda može riješiti pitanje prvaka. Odnosno, eventualno produljiti neizvjesnost. Normalno, nismo očekivali da ćemo mi biti dio te priče. Tako se namjestilo, u nedjelju će se nešto odlučiti...

Nije mu baš sjelo pitanje o pomiješanim emocijama kao djetetu Šibenika i Hajduka...

– Uh, ta su mi pitanja već postala malo naporna. Po stoti put ponavljam da sam koncentriran na svoju momčad, napravit ćemo sve da odigramo dobro. To mora biti naša najbolja utakmica sezone. Nikakva druga razina neće biti dovoljna protiv momčadi koja je na vrhu ljestvice.

Hajdukovci se nadaju da ćete im pomoći, imate sada jedinstvenu priliku...

– Svi se nadaju nečemu. Naravno, razlika u kvaliteti je daleko na strani Dinama.

Foto: Hroje Jelavic/PIXSELL 30.04.2022. Sibenik - HT Prva liga, 33. kolo, NK Sibenik - HNK Rijeka Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

A želje su svakojake, neki žele da Šibenik pobijedi, a neki baš i ne. Tako je ovih dana nekolicina mladića tražila Računicu da s Dinamom u igru ubaci juniore!?

– Mislio sam da će nam dati podršku uoči utakmice pa sam stao saslušati ih, no oni su odmah počeli priču o tome hoće li u nedjelju igrati juniori Šibenika ili ne. Iskreno, iznenadilo me takvo pitanje. Mogu slobodno reći, traženje da u nedjelju nastupe juniori nisam doživio kao napad na sebe. Oni su to tražili, ali naravno da nema govora o tome da ćemo mi protiv Dinama zaigrati s juniorima. U nedjelju će zaigrati najbolji sastav od igrača koji budu na raspolaganju – kazao je Računica.

Kako je pripremao momčad za ovu utakmicu?

– Nakon što je završeno prošlo kolo, odmah smo igračima ukazali na ono što nas očekuje i što trenutačno klub i momčad proživljava. Protiv Dinama želimo odigrati kao protiv Hajduka na Poljudu.

Hajduk se uspio psihološki stabilizirati u najvažnijem trenutku, pitanje je hoće li biti dovoljno za trofej na kraju sezone.

– Odigrali su odlično protiv Rijeke. Nema smisla sada govoriti o Hajduku. Oni imaju svoje brige. Mi svi govorimo o Dinamu i Šibeniku, al Hajduk se mora fokusirati na utakmicu s Istrom. Dojam je uvijek varljiv. Dosta je bilo utakmica u kojima su naše najbolje momčadi izgubile dosta bodova zbog čega se borba za titulu odužila.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 22.04.2022.,Zagreb - 32. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: NK Hrvatski dragovoljac - HNK Sibenik. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Koliko vas je umorila ova priča u Šibeniku?

– Trenerski posao je stresan i na to sam se pripremio. Svi smo prošli određene turbulencije u drugom dijelu prvenstva. U deset utakmica nije bilo ugodno, puno loših stvari, od smjena i suspenzija... Probali smo na sve moguće načine podići momčad, bilo je i dobrih stvari. Naravno, u nekim utakmicama zakinuli su nas i suci. Mi smo napravili sve što je u našoj moći. Vjerojatno će me ovo iskustvo očvrsnuti...

Hoće li vam trebati poseban odmor?

– Ma neće...

A planovi za sljedeću sezonu...?

– Nemam nikakvih planova, fokusiran sam na Dinamo i Lokomotivu. Nakon toga ću razmišljati dalje.

Šibenik sljedeće sezone?

– Svi čekamo da se završi sezona. Ljudi koji su ušli u ovu priču žele napraviti stabilan i ozbiljan klub. Pretpostavljam da to znači poboljšanje na svim razinama – zaključio je Računica.