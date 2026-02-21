Lokomotiva pobijedila Osijek i prikovala ga za dno ljestvice

Na maksimirskom stadionu su nogometaši Lokomotive ove subote kao domaćini svladali Osijek poslije preokreta s 3-1 (0-1) u susretu 23. kola HNL-a.

Osijek je poveo na samom kraju prvog dijela, strijelac je u 45. minuti bio Fran Karačić. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu. Prvo je Marko Pajač realizirao jedanaesterac uz 51. za 1-1, dok je Aleks Stojaković u 66. minuti pogodio za 2-1 Lokomotive.

Sve je okončano u 83. minuti kada je Aleksandar Trajkovski iz slobodnog udarca bio strijelac za 3-1. Opet je Lokomotiva sedma na ljestvici, dok se Osijek nikako ne diže s dna ljestvice. Nakon ovog kola ima tri boda manje od pretposljednjeg Vukovara 1991.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lokomotiva je izgledala nešto bolje u uvodnim minutama utakmice, ali osim nekoliko dalekometnih pokušaja i ubačaja s obje strane pravih opasnosti po vratare nije bilo. Prva veća šansa dogodila se nakon točna pola sata igre. Glavom je pucao napadač Lokomotive Stojaković, ali obranio je osječki golman Ćurčija.

Strasti su se uskovitlale u samoj završnici prvog poluvremena. Prvo je Vešović pogodio okvir vrata u 42. minuti, dok je u prvom idućem napadu napokon na pravi način zaprijetio i Osijek. Vrlo dobro je pucao Teklić, ali je loptu odbio domaći vratar Posavec.

Na odmor se ipak otišlo uz jedan pogodak i to su poveli gosti. U 45. minuti glavom je pogodio Karačić, nekadašnji igrač Lokomotive koji trenutačno u Osijeku igra kao posuđeni igrač iz Hajduka.

Vrlo brzo na početku drugog dijela Lokomotiva je uspjela izjednačiti. Nakon starta Teklića dosuđen je jedanaesterac za domaćina, a Pajač je bio miran i precizan te je izjednačio na 1-1 u 51. minuti. Nije se dugo čekalo na potpuni preokret na maksimirskom stadionu, a ponovno je u središtu pozornosti bio Stojaković, najbolji igrač na susretu.

U 66. minuti i nakon ubačaja Vešovića najviši je u skoku bio Stojaković koji je glavom zabio za vodstvo domaćina 2-1. Kod pogotka se ozlijedio Stojaković te ga je zamijenio Trajkovski koji je kasnije okončao subotnju priču. U 83. minuti je zabio pogodak iz slobodnog udarca za 3-1 i potvrdu domaćeg slavlja.

U završnici je Jakupović mogao postići drugi osječki pogodak i time zakomplicirati kraj dvoboja, ali je dobro intervenirao Posavec.

Nogometaši Gorice sasvim su zasluženo u prvom subotnjem susretu 23. kola ugrabili tri gostujuća boda, pobijedili su u Puli s 2-0 (1-0) domaću Istru 1961. U 41. minuti gosti iz Velike Gorice su poveli, a strijelac je bio Domagoj Pavičić. Sve je zaključeno u 79. minuti kada je Jurica Pršir pogodio za 2-0.

Ovom pobjedom Gorica je bodovno dodatno pobjegla dvojcu koji je na dnu ljestvice. Vukovar 1991 sada ima šest, a Osijek čak devet bodova manje. Istra 1961 je nastavila svoj negativan niz, u posljednja četiri ligaška susreta ima jedan remi i tri poraza.

U nedjelju će od 15 sati igrati Varaždin - Dinamo, a potom u derbiju kola na Poljudu od 17.45 sati Hajduk - Rijeka.

U prvom ogledu 23. kola na osječkom Gradskom vrtu su Vukovar 1991 i Slaven Belupo remizirali 2-2. Gosti su vodili 2-0 nakon čega je Puljić realizirao dva jedanaesterca za konačni remi.