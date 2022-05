Dinamovac u Šibeniku prolazi teške trenutke: Ljudi se pitaju hoće li u nedjelju igrati "punom snagom"

Dinamo u nedjelju stiže na Šubićevac, protiv Šibenika igra odlučujuću utakmicu za naslov prvaka. Pobjedom bi zapravo plavi zaključili prvenstvo i što god da drugi naprave, osvoje li taj željeni trofej s tri šibenska boda, za to ih neće biti briga.

Doduše, očekivalo se da će i ranije zaključiti tu utrku no sad pred sobom imaju pravu meč-loptu za naslov prvaka i zapravo je ne smiju ispustiti jer bude li se o naslovu odlučivalo u zadnjem kolu kada u Maksimir dolazi Hajduk, bit će jako, jako vatreno.

Dinamo je u ovoj sezoni odigrao sa Šibenikom tri utakmice i upisao tri pobjede, u Maksimiru je bilo 2:0 i 3:0, a vrlo neizvjesna utakmica na Šubićevcu završila je 2:1 za plave, za Dinamo je pogodio Ivanušec, Izjednačio je Marin Jakoliš koji više ne stanuje u Šibeniku, a plavi su došli do pobjede deset minuta prije kraja autogolom Stefana Perića.

Šibenik je u to vrijeme igrao dobro, a tandem Marin Jakoliš i Antonio Marin mučio je obranu većine naših prvoligaša. I dok se Jakoliš preselio u Francusku, Antonio Marin i dalje je jedan od najboljih igrača Šibenika, kluba koji je osigurao ostanak u ligi i potpuno rasterećen može igrati ovu utakmicu u kojoj će Hajduk čekati kiks Dinama i nadati mu se.

Antonio Marin sigurno neće biti rasterećen, njemu baš i nije lako ovih dana. Naime, on je igrač Dinama na posudbi u Šibeniku od kojega se očekuje da ponovno odigra dobro. Naravno da su se odmah pojavile priče o tome kako će se uopće postaviti u toj igri. No ne sumnjamo da će Marin igrati kao što igra protiv bilo kojeg protivnika otkako je u Šibeniku, punom snagom. Uostalom, u Šibenik je iz Dinama otišao na posudbu baš zato da bi igrao, napredovao, razvijao se pa i dokazao maksimirskom klubu da ga nakon isteka posudbe ovog ljeta treba zadržati u svom kadru.

Od Antonija Marina mnogo se očekivalo jer je mnogo i pokazivao, bio je ponajbolji igrač plavih u juniorskoj konkurenciji, igrao za Dinamo odlično i u juniorskoj Ligi prvaka, no u prvoj momčadi Dinama baš se i nije naigrao. Doduše, upisao je 24 nastupa, ali jako rijetko se dogodilo da je odigrao utakmicu s punom minutažom. S obzirom na to, krenuo je na posudbe, bio je tako u Monzi, no u talijanskoj Serie B upisao je samo sedam nastupa, a na travnjaku proveo 175 minuta. Stoga se te zime vratio u Dinamo i odmah produžio u Lokomotivu. Ni tu njegovu polusezonu baš i ne pamtimo po dojmljivim partijama u 15 nastupa, kao da se ni on sam nije vidio u toj momčadi, nije djelovao kao netko tko ima previše želje i volje.

I onda je stigla nova posudba, na ljeto je otišao u Šibenik i očito je to bio pun pogodak. Ovo mu je svakako najbolja prvoligaška sezona u kojoj je dokazao svoju kvalitetu, postavši jedan od najboljih igrača Šibenika. Igrao je u sve 34 dosadašnje utakmice, u većini svih 90 minuta, a propustio je samo jednu, i to zbog tri žuta kartona. Ljudi bliski Antoniju Marinu rekli su nam da mu je ovo bio nogometni fakultet. Očito je on samo odlučio pokazati da vrijedi te su mu, bez obzira na to što je Šibenik lutao u ovoj sezoni i mijenjao trenere, baš svi vjerovali i kod svih je igrao, a to ne može biti nimalo slučajno.

Sigurno je da i Dinamo prati svog mladog igrača. Antoniju Marinu tek je 21 godina i može još puno napredovati, a ako mu je Šibenik bio fakultet, vjerujemo da je mnogo toga naučio te da će povratkom u Maksimir nastaviti nogometno školovanje, ali sada kroz ‘praksu’, igrajući u prvoj momčadi. Ima kapacitet za plave

Marin je pokazao da ima kapacitet za Dinamo, ima brzinu, prodornost, udarac, sve ono što je pokazivao i u mlađim kategorijama, no sad je to uspio pokazati i u prvoligaškoj konkurenciji. Naravno da u Dinamu na ljeto neće biti lako, u Šibeniku najčešće igra na lijevoj strani (ali i kao desetka), a tamo je Mislav Oršić. No ne bude li Oršić ovog ljeta otišao iz Dinama, ipak će mu trebati odmor i Marin bi mogao dobivati puno više prilika u Dinamu nego dosad. Uglavnom, 21-godišnjak rođen u Zagrebu sigurno će biti u fokusu u nedjeljnoj utakmici te je na njemu sigurno veliki pritisak. Željeli smo s njim porazgovarati o svemu tome, ali nije htio istupati u medijima baš zbog svih tih pritisaka koji mu ovih dana ne olakšavaju život. Možda mu je to i pametna odluka, što god kaže, može se krivo protumačiti u njegovu sadašnjem klubu Šibeniku ili pak u Dinamu u koji se vraća te s njime ima ugovor još dvije godine.

