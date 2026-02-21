Naši Portali
NEMA IM SPASA

Navijači bijelo-plavih digli ruke od svoje momčadi: 'Sramota od prvog do zadnjeg, druga liga stižemo'

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.02.2026.
u 20:10

Nije vam ni trebalo isplatiti plaće s obzirom na voljni moment i zalaganje.. Sopa, bolje da ostaneš u Zagrebu di i pripadaš, a našim balerina sretno u sljedećoj predstavi

Nogometaši Osijeka nisu se uspjeli maknuti s posljednjeg mjesta prvenstvene ljestvice. U 23. kolu HNL-a poraženi su na Maksimiru od Lokomotive s 3:1 iako su vodili na poluvremenu. Fran Karačić doveo je goste u vodstvo u 45. minuti, ali su Lokosi preokrenuli golovima Marka Pajača, Aleksa stojakovića i Aleksandra Trajkovskog.

Momčad Željka Sopića upisala je tako treći uzastopni poraz u prvenstvenu, a ukupno čak 12. Nakon gotovo dvije trećine prvenstva imaju samo 17 bodova, tri manje od predposljednjeg Vukovara, uz užasnu gol-razliku od 19:36. Nakon utakmice, nižu se negativni komentari njihovih navijača na društvenim mrežama, a po svemu sudeći, od igrača i trenera Sopića su u potpunosti dignuli ruke.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

- "Vi ste sramota svojega grada! Sopiću neznalico slatkorječiva prevarantska...", "Najgora ekipa u povijesti NK Osijeka, sramotite grb na dresu, vi ni ne znate igrati nogomet, a nogomet je jednostavna igra.", "Treneru, kad već ostaješ u Zagrebu, molim te zadrži i 7-8 tvojih ratnika! Evo, najiskrenije.",  "Druga liga, stižemo!!! U povijesti nismo imali lošijeg trenera, lošije igrače, sramota od prvog do zadnjeg… nije vam ni trebalo isplatiti plaće s obzirom na voljni moment i zalaganje.. Sopa, bolje da ostaneš u Zagrebu di i pripadaš, a našim balerina sretno u sljedećoj predstavi. Luzerski mentalitet se nastavlja." - samo su neki od komentara.

Neki su i tražili povratak Zorana Zekića na klupu o čemu se dosta priča u posljednje vrijeme, ali kako sada stvari stoje, trener je još uvijek Sopić.
Navijači NK Osijek

