Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HNL

Sjajni Puljić donio Vukovarcima bod protiv Slavena

Osijek: SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Slaven Belupo
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.02.2026.
u 20:11

Na 2-0 Slaven je poveo u 36. minuti kada je Crepulja poslao okomitu loptu za Mitrovića koji je pobjegao svom čuvaru Calhanogluu i onda rutinski svladao domaćeg vratara

U prvoj utakmici 23. kola HNL-a Vukovar 1991 i Slaven Belupo su u Osijeku igrali 2-2 (1-2).

Gosti su poveli 2-0 golovima Leonarda Zute (11) i Josipa Mitrovića (36), dok je za domaće dvostruki strijelac s bijele točke bio Jakov Puljić (41-11m, 82-11m).

Susret u osječkom Gradskom vrtu odigran je po teškim vremenskim uvjetima, što je dvoboj više odmicao to je snijeg jače padao te je u drugom poluvremenu travnjak u potpunosti bio prekriven snijegom. Stoga ne čudi kako su tri od četiri pogotka postignuta još u prvih 45 minuta.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Gosti iz Koprivnice poveli su lijepim udarcem Zute koji je sa 20-ak metara iskosa s lijeve strane pogodio suprotni kut nemoćnog Pintola.

Na 2-0 Slaven je poveo u 36. minuti kada je Crepulja poslao okomitu loptu za Mitrovića koji je pobjegao svom čuvaru Calhanogluu i onda rutinski svladao domaćeg vratara.

Nedugo potom domaći su se vratili u igru. Međimorec je u pokušaju blokiranja udarca pao na loptu u svom kaznenom udarcu i dotaknuo ju rukom pa je Vukovar dobio priliku iz kaznenog udarca, a ssiguran izvođač bio je Puljić.

U nastavku susreta i dalje se igralo dinamično unatoč teškim uvjetima zbog kojih je dvoboj u 71. minuti nakratko i prekinut kako bi se očistile linije na igralištu, ali rezultat se promijenio samo jednom.

Lepinjica se predugo namještao za ispucavanje lopte iz svog kaznenog prostora pa se ispred njega ubacio Banovec te je veznjak gostiju umjesto lopte opalio po nogama domaćeg napadača, a sudac Melnjak je opet dosudio kazneni udarac za Vukovarce kojega je Puljić pretvorio u gol.

Predzadnji Vukovar 1991 sada ima 20 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka, a tri manje od osme Gorice, dok je Slaven Belupo peti sa 31 bodom, jednim manje od Rijeke i Varaždina, a jednim više od Istre 1961.

Vodi Dinamo sa 48 bodova, pet manje ima drugi Hajduk.

Ključne riječi
Slaven Belupo vukovar 91 Jakov Puljić HNL

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
slinavelhagep
20:46 20.02.2026.

Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati ​​dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekolikoko kilograma!-~--> bitly.cx/emso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!