Prvi put službeno objavljeno od čega je umro Maradona: Preminuo je u agoniji koja je trajala danima

Maradona je umro u agoniji od plućnog edema i bolesti srčanog mišića, kazao je medicinski vještak na suđenju u Buenos Airesu sedmorici medicinskih djelatnika optuženih za nemar koji je doveo do njegove smrti. Optuženike kazneno gone za "ubojstvo s konačnom namjerom", karakterizirano kada osoba počini nehaj znajući da bi to moglo uzrokovati nečiju smrt. Prijeti im od osam do 25 godina zatvora. Optuženi su neurokirurg Leopold Luque, psihijatar Agustina Cosachova, psiholog Carlos Diaz, medicinska koordinatorica Nancy Forlini, koordinatoa za medicinske sestre Mariano Perroni, klinički liječnik Pedro Pablo Di Spagna i medicinska sestra Ricarda Almirona.

Rezultati obdukcije bivše nogometne zvijezde prvi su put objavljeni u javnosti, a otkrivaju da je Argentinac umro od akutnog plućnog edema i bolesti srčanog mišića.

"Maradonino srce težilo je gotovo dvostruko više od normalnog," rekao je forenzičar Mauricio Casinelli dodavši kako se voda nakupljala u Maradonovim plućima "najmanje 10 dana" prije njegove smrti što je moralo izazvati "agoniju" najmanje 12 sati prije smrti.

"Liječnici i medicinske sestre koji su se brinuli o njemu trebali su primijetiti," rekao je sucima Casinelli iza kojeg je 36 godina iskustva i više od osam tisuća obavljenih obdukcija.

Također je opisao "bolesne bubrege" i znakove nefroangioskleroze, stanja koje utječe na krvne žile bubrega. Osim toga, pokazao je i dokaze ciroze jetre. Maradoninoj kćeri Jani, bilo je preteško slušati izlaganje, pa je napustila sudnicu prije nego što su prikazane eksplicitne slike. Novinari su morali odložiti mobitele i upozoreni su da je snimanje zabranjeno. Na zahtjev obrane optuženika, forenzički stručnjak Pablo Ferrari, službeni stručnjak argentinskog Vrhovnog suda u provinciji Buenos Aires, proveo je odvojenu autopsiju prošle godine, osporavajući zaključke koje je iznio Cassinelli.

Ferrarijevo izvješće na 25 stranica tvrdilo je da Maradonino "bolno stanje trajalo samo nekoliko minuta ili, najviše, nekoliko sati." Suđenje bi trebalo trajati najmanje do sredine srpnja, a u tom razdoblju bit će saslušana 192 svjedoka. Svi optuženi negiraju krivnju. Maradona je nekoliko tjedana prije smrti bio podvrgnut operaciji mozga, a preminuo je 25. studenog 2020. u privatnoj rezidenciji u sjevernom dijelu Buenos Airesa.

Smatra se jednim od najboljih nogometaša u povijesti nogometa, a bio je i kapetan argentinske reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine osvojila prvo mjesto. U domovini je igrao je za Argentinos Juniors, Boca Juniors i Newell's Old Boys, u Španjolskoj za Barcelonu i Sevillu, a u Italiji za Napoli.