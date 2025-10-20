Katastrofalan učinak novog trenera Rijeke, evo koliko je bodova do sada prosuo

Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke u susretu 10. kola odigrali su 1:1 (0:1). Goste je u vodstvo doveo Daniel Adu- Adjei (45.+3) u samoj završnici prvog poluvremena, a izjednačio je Andrija Filipović u 74. minuti.

– Dobro smo ušli u utakmicu. Velika pogreška bio je poništeni gol domaćih zbog zaleđa, kada smo imali sreće. Dominirali smo, kreirali šanse. Postigli smo jedan pogodak u prvom dijelu, a po prilikama mogli smo zabiti barem još dva. U drugi dio ušli smo fokusirano i opet imali nekoliko dobrih šansi, ali nismo zabili. A kako to obično biva u nogometu, kada ne zabiješ, onda slijedi kazna. Kada ne zabiješ još neki gol, uvijek si u opasnosti od izjednačenja. I to se nama dogodilo. Slaven je zabio iz prekida. Nisam zadovoljan rezultatom jer došli smo po tri boda i igrali smo za tri boda. Opet nam se dogodilo da imamo bolje šanse od suparnika, a ne osvojimo bodove. Posljednja trećina terena je najvažnija jer nema pobjeda bez golova – rekao je Victor Sanchez, trener Rijeke.

Na upit gdje leži problem aktualnog hrvatskog prvaka, odgovorio je:

– Stvaramo dosta šansi, ali nedostajao nam je završni dodir. Imali smo četiri čiste prigode. Nije bilo lako na ovom travnjaku. Mislim da napredujemo, ali morat ćemo biti ubojitiji u posljednjoj trećini terena – zaključio je Sanchez.

Jedan od ključnih igrača Rijeke, Niko Janković, saznao je kaznu za grubi prekršaj u prvom kolu Konferencijski lige, u kojemu je Rijeka poražena 1:0 od armenskog prvaka Noaha. Uefa je krilnog napadača kaznila s tri utakmice suspenzije, što znači da će trener Riječana Victor Sanchez na njega moći računati tek za zadnja dva kola koja se igraju u prosincu. Njegovo neigranje bit će velik udarac za Rijeku, koja u četvrtak dočekuje Spartu iz Praga na Rujevici.

Inače, Sanchez je od 15 mogućih bodova u ligi osvojio samo šest.