ZA NJIH JE MRTAV

Protjerali su ga iz države, sad se oglasio i razbjesnio sve: 'On je terorističko smeće!'

Hakan Sukur
Nekad najveći heroj nacije, a danas državni neprijatelj broj jedan. Legendarni turski nogometaš Hakan Şükür ponovno je uzburkao duhove u domovini iz koje je morao pobjeći, a ovoga puta razlog je ključna utakmica protiv Kosova

Turska i Kosovo odigrat će u utorak u Prištini povijesnu utakmicu, finale doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Ulog je ogroman, a napetost raste iz dana u dan. Uoči dvoboja odluke oglasio se i Hakan Şükür, najbolji strijelac u povijesti turske reprezentacije, čije su riječi odjeknule poput bombe. U svom podcastu nahvalio je reprezentaciju Kosova, istaknuvši kako Tursku čeka "jako težak posao" i da protivnika nipošto ne smiju podcijeniti. Naglasio je i osobnu povezanost, rekavši: "Kosovo je domovina mog oca, on je rođen u Prištini".

Şükür je Kosovo opisao kao izuzetno discipliniranu, snažnu i opasnu momčad koja je u teškoj kvalifikacijskoj skupini sa Švicarskom, Slovenijom i Švedskom mogla završiti čak i prva. Posebno je pohvalio napadački i fizički nogomet Kosovara te istaknuo individualnu kvalitetu igrača poput Vedata Muriqija i Milota Rashice. "Muriqi nije brz, ali je u zračnoj igri sjajan i zna iskoristiti svoju snagu. Kosovo je napadačka ekipa i tko god prođe, Turska će imati jako težak posao jer su ovo utakmice za Svjetsko prvenstvo", poručio je Şükür, upozorivši da bi protivnik mogao Tursku uvući u svoju "zamku".

Talijani otkrili ključan datum: Cijeli Milan čeka samo jednu riječ Luke Modrića

Iako bi se na prvu moglo reći da je riječ o običnoj sportskoj analizi, njegove su riječi u Turskoj izazvale lavinu bijesa. Mediji bliski vlasti i dio javnosti ponovno su ga zasuli optužbama, nazivajući ga "izdajnikom" i "terorističkim smećem" jer smatraju da u ključnom trenutku radi protiv interesa vlastite države. Razlog ovakve reakcije leži u njegovom statusu političkog izgnanika. Şükür, naime, već godinama živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što ga je režim predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana optužio za povezanost s pokretom Fethullaha Gülena (FETÖ), koji Turska smatra odgovornim za pokušaj državnog udara 2016. godine.

Nekadašnji "Bik s Bospora", koji je Tursku vodio do bronce na Svjetskom prvenstvu 2002. i postigao najbrži gol u povijesti Mundijala, danas je u domovini persona non grata. Sva imovina mu je zaplijenjena, oca su mu zatvorili gdje je kasnije i preminuo, a njegovo se ime sustavno briše iz povijesti. Na nedavnim koreografijama navijača, na kojima su slavljeni heroji iz 2002., njegov lik je namjerno izostavljen. Nakon što je u SAD-u radio kao vozač Ubera i prodavač knjiga, danas vodi nogometnu školu, no iz Turske ga i dalje progone. Ova epizoda samo potvrđuje da je nekad obožavani heroj postao simbol dubokih političkih podjela koje su razorile tursko društvo.
Tragična sudbina skromnog borca: Sanjao je Premier ligu, a let u slavu odveo ga je u smrt

Bio je siječanj 2019. godine, trenutak kada se cijeli jedan život napornog rada, odricanja i neslomljive volje trebao isplatiti. Emiliano Sala, argentinski napadač na vrhuncu snage, potpisao je ugovor života. Cardiff City, tada član elitne engleske Premier lige, platio je za njega klupski rekord od 17 milijuna eura, videći u njemu spasitelja koji će ih svojim golovima zadržati u najjačoj ligi svijeta.

