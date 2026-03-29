Protjerali su ga iz države, sad se oglasio i razbjesnio sve: 'On je terorističko smeće!'

Turska i Kosovo odigrat će u utorak u Prištini povijesnu utakmicu, finale doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Ulog je ogroman, a napetost raste iz dana u dan. Uoči dvoboja odluke oglasio se i Hakan Şükür, najbolji strijelac u povijesti turske reprezentacije, čije su riječi odjeknule poput bombe. U svom podcastu nahvalio je reprezentaciju Kosova, istaknuvši kako Tursku čeka "jako težak posao" i da protivnika nipošto ne smiju podcijeniti. Naglasio je i osobnu povezanost, rekavši: "Kosovo je domovina mog oca, on je rođen u Prištini".

Şükür je Kosovo opisao kao izuzetno discipliniranu, snažnu i opasnu momčad koja je u teškoj kvalifikacijskoj skupini sa Švicarskom, Slovenijom i Švedskom mogla završiti čak i prva. Posebno je pohvalio napadački i fizički nogomet Kosovara te istaknuo individualnu kvalitetu igrača poput Vedata Muriqija i Milota Rashice. "Muriqi nije brz, ali je u zračnoj igri sjajan i zna iskoristiti svoju snagu. Kosovo je napadačka ekipa i tko god prođe, Turska će imati jako težak posao jer su ovo utakmice za Svjetsko prvenstvo", poručio je Şükür, upozorivši da bi protivnik mogao Tursku uvući u svoju "zamku".

Iako bi se na prvu moglo reći da je riječ o običnoj sportskoj analizi, njegove su riječi u Turskoj izazvale lavinu bijesa. Mediji bliski vlasti i dio javnosti ponovno su ga zasuli optužbama, nazivajući ga "izdajnikom" i "terorističkim smećem" jer smatraju da u ključnom trenutku radi protiv interesa vlastite države. Razlog ovakve reakcije leži u njegovom statusu političkog izgnanika. Şükür, naime, već godinama živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što ga je režim predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana optužio za povezanost s pokretom Fethullaha Gülena (FETÖ), koji Turska smatra odgovornim za pokušaj državnog udara 2016. godine.

Nekadašnji "Bik s Bospora", koji je Tursku vodio do bronce na Svjetskom prvenstvu 2002. i postigao najbrži gol u povijesti Mundijala, danas je u domovini persona non grata. Sva imovina mu je zaplijenjena, oca su mu zatvorili gdje je kasnije i preminuo, a njegovo se ime sustavno briše iz povijesti. Na nedavnim koreografijama navijača, na kojima su slavljeni heroji iz 2002., njegov lik je namjerno izostavljen. Nakon što je u SAD-u radio kao vozač Ubera i prodavač knjiga, danas vodi nogometnu školu, no iz Turske ga i dalje progone. Ova epizoda samo potvrđuje da je nekad obožavani heroj postao simbol dubokih političkih podjela koje su razorile tursko društvo.