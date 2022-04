Protiv koga igramo? Stožer s isključivo BiH stručnjacima i legenda ženskog nogometa

Osim reprezentacije Belgije koja nam je na papiru definitivno najzahtjevniji suparnik, kuglice ždrijeba u Dohi su reprezentaciju Hrvatske uparile s Marokom iz treće jakosne skupine odnosno Kanadom iz četvrte. To nisu najjače nacionalne vrste koje su naši reprezentativci mogli dobiti kao protivnike, ali isto tako nemaju status laganih protivnika kao što bi imali jedan Katar ili Saudijska Arabija.

Reprezentacija Maroka će nam biti prvi protivnik na Mundijalu 23. studenog i nikako ne bi bilo pretjerano reći da ta afrička vrsta u svojem stožeru ima svojevrsnu skupinu 'skauta' koji znaju više o hrvatskoj reprezentaciji nego li bilo koji drugi stručni stožer na turniru.

Izbornik Maroka je legendarni bosanskohercegovački stručnjak Vahid Halilhodžić (69) koji je ovom kvalifikacijom s Marokom postao izbornik koji se na SP plasirao s četiri različite reprezentacije (Obala Bjelokosti, Alžir, Japan, Maroko).

Hrvatskoj javnosti definitivno je ostao najpoznatiji u periodu od 2010. do 2011. godine kad je bio strateg hrvatskog prvaka Dinama, ali osim zagrebačkog kluba Vaha je vodio mnoge velike francuske klubove poput PSG-a, Lillea, Rennesa i Nantesa. Halilhodžićev stožer je sačinjen isključivo od BiH stručnjaka; pomoćni treneri su Husref Nukić i Srđan Gaćinović, treneri vratara su Amir Petrović i Ajdin Misimović, kondicijski treneri Fuad Drulović i Stipe Milivojević, video-analitičar je Saša Gojković, a tehnički direktor legendarni Safet Musemić.

Ovo će biti šesti SP na koji se Maroko plasirao, a do Mundijala su došli bez većih poteškoća. U skupini s Gvinejom, Gvinejom Bisau i Sudanom Maroko je upisao stopostotan učinak sa šest pobjeda i šest susreta, da bi u završnom doigravanju prošlog tjedna s ukupnih 5:2 poprilično rutinirano svladali Demokratsku Republiku Kongo i plasirali se na natjecanje.

- Imamo viceprvaka svijeta, najbolju momčad Sjeverne Amerike i veliku momčad poput Belgije. Skupina je prilično teška, ali moguća su iznenađenja - reagirao je Halilhodžić na ždrijeb.

Morocco's Nayef Aguerd shakes hands with coach Vahid Halilhodzic after the match

Vrlo je važno ovdje istaknuti Halilhodžićev stil vođenja reprezentacije Maroka koji je, unatoč besprijekornim rezultatima, naišao na vrlo glasne kritike. Naime, u reprezentaciji zbog Vahine odluke svoje mjesto nemaju neka velika imena; najveća marokanska zvijezda, ofenzivni veznjak Chelseaja Hakim Ziyech te zvijezda Ajaxa, desni bek Noussair Mazraoui. Također, umjesto sjajnih napadača Seville Munira i En-Nesyryja, mjesto u prvoj postavi u napadu imaju 'anonimci' poput Tarika Tissoudalija iz Genta i Ayouba El Kaabija iz Hatayspora.

Reprezentacija Kanade možda će se nekima od vas činiti kao lagan zalogaj za Hrvatsku, ali riječ je o reprezentaciji koja igra najbolji nogomet u svojoj povijesti i koja je trenutno za dva koplja iznad reprezentacija Meksika i SAD-a koji inače imaju primat u Sjevernoj Americi. Pokazali su to Kanađani i u tamošnjim kvalifikacijama, uzevši sigurno prvo mjesto.

Kanada trenutno ima svojevrsnu zlatnu generaciju, u kojoj je glavni lik lijevi bek Bayern Münchena Alphonso Davies. No. ima tu i još nekoliko jakih imena koji imaju nevjerojatno dobar 'return' u reprezentativnom dresu. Napadač Lillea Jonathan David je već u 30 nastupa za Kanadu uspio zabiti 20 pogodaka, a strahovito je važan i ofenzivac Bešiktaša Cyle Larin koji u 50 nastupa ima 24 pogotka i najbolji je strijelac u povijesti kanadske reprezentacije. Tu su još i Europi poznata imena poput Atibe Hutchinsona (Bešiktaš), Juniora Hoiletta (Reading) te vratara Milana Borjana (Crvena zvezda).

Canada midfielder Alphonso Davies (12) celebrates a goal against the United States during second half of CONCACAF Nations League soccer action in Toronto, Tuesday, Oct. 15, 2019.

Definitivno valja istaknuti i kanadskog izbornika Johna Herdmana koji je ovom kvalifikacijom postao jedini izbornik s nastupom i na muškom (Kanada) i na ženskom SP-u (Novi Zeland, Kanada), a i odveo je Kanadu na SP prvi put nakon 1986. godine. Kanadi će ovo biti tek drugi nastup na Mundijalu.