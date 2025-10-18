Proslava je bila uz čašu vina ali nakon što smo prošli dopinšku kontrolu

U Zračnoj luci „Franjo Tuđman“ u Zagrebu priređen je doček fantastičnim hrvatskim strijelcima u disciplini trap, koji su se sa Svjetskog prvenstva u Grčkoj, vratili u domovinu s dva naslova svjetskih prvaka

- pojedinačnim Josipa Glasnovića i momčadskim (Anton i Josip Glasnović te Giovanni Cernogoraz). U svemu tome neizmjeran je doprinos trenerskog maga, izbornika streljačke reprezentacije Valtera Cernogorza i njegovih suradnika.

Uz članove obitelji, prijatelje i predstavnike nacionalnog streljačkog saveza, na velikom uspjehu čestitali su im i darove uručili državni tajnik za sport u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić, te glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, u društvu direktora Ureda za programe NSS-a i razvojne programe HOO-a Nevena Šavore i direktorice za pravne i statusne poslove HOO-a, nekadašnje olimpijke u streljaštvu Biserke Vrbek.

Sjajno raspoložen i s dvije zlatne kolajne oko vrata, Josip Glasnović se osvrnuo na netom završeni SP, ustvrdivši da je Hrvatska iznova potvrdila status velesile u trapu:

- Prepun sam emocija, ove medalje su plod velikog truda i stvarno smo se namučili za njih, tako da sam presretan jer sam s njima upotpunio trofejnu kolekciju.

Još se dojmovi nisu do kraja slegli i vjerojatno ću tek postati svjestan što smo napravili…

Što se tiče olimpijskih ambicija, neće biti lako izboriti normu za Los Angeles, jer vidjelo se i ovdje jedan pogodak može biti presudan, ali dobro ću se pripremiti i dati sve od sebe da izborim još jedan olimpijski nastup.

Na upit o proslavi osvojenih medalja, Josip Glasnović je dodao: - Malo smo proslavili s prijateljima u Grčkoj, uz čašu vina nakon što smo prošli dopinšku kontrolu, a pravu feštu napravit ćemo sada po povratku…

Anton Glasnović je ostao nadomak pojedinačne medalje, ali medalja oko vrata za momčadski naslov svjetskog prvaka nadomjestila je žal zbog četvrtog mjesta u „singlu“:

- Ovo je sport u kojem se može dugo trajati i samo da je imati dobro zdravlje, ambicija neće nedostajati. I na ovom SP-u susreli smo se sa suparnicima starijim od 50 godina.

U našoj reprezentaciji ja sam najstariji, imam 44 godine, ali svejedno i dalje mi je veliko zadovoljstvo trenirati i nastupati. Spomenuli ste mi Olimpijske igre, već su mi mnogi rekli da sam na redu i za taj olimpijski iskorak. Pokušat ću to i ostvariti već za LA, nema predaje…

U odličnom raspoloženju bio je i Giovanni Cernogoraz, a o trapaškom tercetu ili „kvaliteti koja traje“, kratko je dometnuo:

- Da, u kontinuitetu smo na vrhu… Ante, Josip i ja osvojili smo jako puno momčadskih medalja za Hrvatsku sa svjetskih i europskih prvenstva te sa svjetskih kupova.

Ovo Svjetsko prvenstvo bilo je šlag na torti, ja sam branio svjetsko zlato otprije dvije godine i ono što je najbitnije - zlato je ostalo u Hrvatskoj, a stigla je i prva momčadska zlatna medalja za popunu kolekcije.

Možemo još trajati i dok nam ovako ide, dok imamo rezultate, idemo dalje - kazao je Cernogoraz.