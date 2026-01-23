Naši Portali
ŽESTOKE SANKCIJE

Chelsea kažnjen sa 150.000 funti zbog bacanja plastične boce prema klupi svog suparnika

Premier League - Chelsea v Aston Villa
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.01.2026.
u 20:35

Prekršajni postupak je pokrenut početkom siječnja, nakon što je boca, koja je prema medijskim napisima sadržavala vodu, bačena prema mjestu na kojem je gostujuća momčad slavila pobjedu ostvarenu 27. prosinca

Chelsea je kažnjen sa 150.000 funti (oko 173.000 eura) zbog bacanja plastične boce iz prostora s članovima stručnog stožera prema klupi Aston Ville, nakon što je klub iz Birminghama pobijedio s 2-1 na Stamford Bridge, objavili su u petak iz Engleskog nogometnog saveza (FA).

"Nezavisno regulatorno tijelo je izreklo kaznu nakon što su iz Chelseaja priznali krivnju za spomenuti događaj", stoji u službenom priopćenju.

Prekršajni postupak je pokrenut početkom siječnja, nakon što je boca, koja je prema medijskim napisima sadržavala vodu, bačena prema mjestu na kojem je gostujuća momčad slavila pobjedu ostvarenu 27. prosinca.

Šestoplasirani Chelsea će u nedjelju gostovati kod Crystal Palacea u nedjelju, dok će Newcastle United ugostiti trećeplasiranu Aston Villu.

