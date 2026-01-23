Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOČEKIVANO

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.01.2026.
u 19:58

U samoj završnici obje su reprezentacije napravile pregršt pogrešaka u napadu te se rezultat više nije mijenjao. I Švicarska i Mađarska stoga sada imaju po jedan osvojen bod

U susretu 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu rukometaša Švicarska i Mađarska su igrale 29-29. Lenny Rubin je sa sedam golova bio najefikasniji kod Švicarske, dok je Miklos Rosta bio peterostruki strijelac za Mađarsku.

Švicarci su vodili gotovo čitavim tijekom susreta, tijekom prvog poluvremena postupno su gradili prednost i na odmor otišli s vodstvom 20-14. Početkom nastavka prednost Švicarske narasla je na najvećih sedam razlike, u 38. minuti bilo je 25-18, ali onda je u potpunosti stao napad. Mađarska se serijom 6-0 primaknula na 25-24 u 46. minuti, uslijedilo je zadnje dobro razdoblje Švicarske koja je serijom 3-0 u zadnjih 10 minuta ušla sa 28-24, ali do kraja susreta je zabila samo jedan pogodak. Mađarska je čak serijom 5-0 stigla i do prednosti 29-28 na ulasku u zadnje tri minute, ali je Ben Romdhame odmah poravnao.

U samoj završnici obje su reprezentacije napravile pregršt pogrešaka u napadu te se rezultat više nije mijenjao. I Švicarska i Mađarska stoga sada imaju po jedan osvojen bod.

Ranije u petak je Hrvatska nadigrala Island sa 30-29 pa obje te reprezentacije imaju po dva boda, kao i Švedska i Slovenija koje igraju kasnije.

Hrvatska će u nedjelju igrati protiv Švicarske, dok ju sljedećeg tjedna očekuju dvoboji sa Slovenijom u utorak i Mađarskom u srijedu. Za naše rukometaš bi sasvim sigurno bilo bolje da je Švicarska pobijedila jer bi u tom slučaju Mađarska vjerojatno do srijede i posljednjeg kola s Hrvatskom već se oprostila od Eura. Ovako su Mađari i dalje u igri pa će Hrvatskoj za prolazak trebati tri pobjede iz tri suparnika koja će i dalje biti u igri za prolazak u polufinale. 

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'
Ključne riječi
Mađarska Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar neurazumljiv
neurazumljiv
02:05 24.01.2026.

Tablicu skupine potrazite na drugim portalima.

Avatar fidelio
fidelio
21:24 23.01.2026.

Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!