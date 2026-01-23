Naši Portali
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
OZLIJEDIO SE

Sjajni kauboj zabrinuo sve hrvatske navijače, a sada se javio: 'Nisam mogao...'

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
23.01.2026.
u 21:17

"Izvrnuo sam zglob, ali ostat ću optimističan. Probao sam još jednom ući u igru, ali nisam mogao zbog bolova. Svaka čast ekipi na borbi od prve do zadnje minute. Imamo još tri utakmice i u svaku moramo krenuti ovako", rekao je Martinović.

Pobjeda 30-29 protiv Islanda u prvom susretu drugog kruga Europskog prvenstva vratila je optimizam u redove hrvatske muške rukometne reprezentacije i vjeru kako je moguće izboriti polufinale.

"Bila je ovo velika borba. I momčad i navijači zaslužuju čestitke. Imali smo dosta problema s isključenjima tijekom čitave utakmice dok smo u situacijama s jednakim brojem igrača na terenu bili jača momčad", rekao je izbornik Dagur Sigurdsson koji se osvrnuo i na sljedećeg suparnika Švicarsku protiv koje će Hrvatska igrati u nedjelju:

"I prije početka prvenstva sam govorio kako je Švicarska momčad koja će iznenaditi i morat ćemo biti na svojoj najvišoj razini kako bismo ju pobijedili."

Veliki problem u nastavku natjecanja mogla bi predstavljati ozljeda kapetana Ivana Martinovića koji je uganuo gležanj.

"Izvrnuo sam zglob, ali ostat ću optimističan. Probao sam još jednom ući u igru, ali nisam mogao zbog bolova. Svaka čast ekipi na borbi od prve do zadnje minute. Imamo još tri utakmice i u svaku moramo krenuti ovako", rekao je Martinović.

Iskusni Luka Cindrić:

"Od početka smo se postavili na način da više želimo pobjedu od njih. Kontrolirali smo utakmicu od početka i zasluženo pobijedili. Nismo gubili glavu niti kada su nas dostigli u drugom poluvremenu. Bili smo disciplinirani i mislim da momčadskom igrom možemo svakoga pobijediti."

Cindrić je prokomentirao i ozljedu Martinovića te najavio sljedećeg suparnika:

"Nismo mi Francuzi ili Danci da imamo vrhunske igrače koji sjede na tribinama, svatko od nas je bitan i zato se nadam kako će igrati u nastavku turnira.
Nama je svaka utakmica finale do kraja prvenstva. Švicarska je odlična ekipa i neće nam biti laka utakmica."

Mario Šoštarić:

"Opet smo se digli, opet sanjamo svoje snove. Idemo se odmoriti i spremni dočekati Švicarsku. Obrana je bila fenomenalna od početka do kraja, dok u napadu nismo srljali nego igrali našu igru do gola. Moramo ovako i nastaviti."

Mateo Maraš:

"Najbitnije je da su dva boda tu. Sada idemo dobiti Švicarce i uzeti još dva boda pa sve dok ih na kontu ne bude osam."

Zvonimir Srna:

"Pobjeda momčadskog duha i karaktera. Ovo su utakmice kakve volimo, s puno stresa. Najvažnije je da nije ništa s Martinovićem i Slavićem i idemo dalje. Švicarska zna puno igrati sedam-na-šest, različiti su od dosadašnjih protivnika koji vole puno više trke".
Hrvatska rukomenta reprezentacija Ivan Martinović

