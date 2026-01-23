Sjajni kauboj zabrinuo sve hrvatske navijače, a sada se javio: 'Nisam mogao...'

Pobjeda 30-29 protiv Islanda u prvom susretu drugog kruga Europskog prvenstva vratila je optimizam u redove hrvatske muške rukometne reprezentacije i vjeru kako je moguće izboriti polufinale.

"Bila je ovo velika borba. I momčad i navijači zaslužuju čestitke. Imali smo dosta problema s isključenjima tijekom čitave utakmice dok smo u situacijama s jednakim brojem igrača na terenu bili jača momčad", rekao je izbornik Dagur Sigurdsson koji se osvrnuo i na sljedećeg suparnika Švicarsku protiv koje će Hrvatska igrati u nedjelju:

"I prije početka prvenstva sam govorio kako je Švicarska momčad koja će iznenaditi i morat ćemo biti na svojoj najvišoj razini kako bismo ju pobijedili."

Veliki problem u nastavku natjecanja mogla bi predstavljati ozljeda kapetana Ivana Martinovića koji je uganuo gležanj.

"Izvrnuo sam zglob, ali ostat ću optimističan. Probao sam još jednom ući u igru, ali nisam mogao zbog bolova. Svaka čast ekipi na borbi od prve do zadnje minute. Imamo još tri utakmice i u svaku moramo krenuti ovako", rekao je Martinović.

Iskusni Luka Cindrić:

"Od početka smo se postavili na način da više želimo pobjedu od njih. Kontrolirali smo utakmicu od početka i zasluženo pobijedili. Nismo gubili glavu niti kada su nas dostigli u drugom poluvremenu. Bili smo disciplinirani i mislim da momčadskom igrom možemo svakoga pobijediti."

Cindrić je prokomentirao i ozljedu Martinovića te najavio sljedećeg suparnika:

"Nismo mi Francuzi ili Danci da imamo vrhunske igrače koji sjede na tribinama, svatko od nas je bitan i zato se nadam kako će igrati u nastavku turnira.

Nama je svaka utakmica finale do kraja prvenstva. Švicarska je odlična ekipa i neće nam biti laka utakmica."

Mario Šoštarić:

"Opet smo se digli, opet sanjamo svoje snove. Idemo se odmoriti i spremni dočekati Švicarsku. Obrana je bila fenomenalna od početka do kraja, dok u napadu nismo srljali nego igrali našu igru do gola. Moramo ovako i nastaviti."

Mateo Maraš:

"Najbitnije je da su dva boda tu. Sada idemo dobiti Švicarce i uzeti još dva boda pa sve dok ih na kontu ne bude osam."

Zvonimir Srna:

"Pobjeda momčadskog duha i karaktera. Ovo su utakmice kakve volimo, s puno stresa. Najvažnije je da nije ništa s Martinovićem i Slavićem i idemo dalje. Švicarska zna puno igrati sedam-na-šest, različiti su od dosadašnjih protivnika koji vole puno više trke".