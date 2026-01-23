Zašto Adriano Jagušić nije otišao iz Slavena iako mu se nude silni milijuni? Ovo je njegov krajnji cilj

Nogometaši Slaven Belupa u subotu od 17.15 sati nastavljaju prvenstvo gostovanjem kod Rijeke, aktualnog prvaka i osvajača kupa. Susret na Rujevici najavili su trener farmaceuta Mario Gregurina i vezni igrač Ljuban Crepulja.

– Ne smijemo zaboraviti kako je Rijeka aktualni prvak i osvajač kupa, ta momčad ima enormnu individualnu kvalitetu. No apsolutno imam vjeru u svoju momčad, siguran sam da ćemo na zahtjeve odgovoriti onako kako svi skupa očekujemo. Mislim da su igrači spremni i da osjećaju da mogu, to je i najbitnije. Gledamo ovu utakmicu kao priliku za dobar rezultat, a u široj slici to je jedna od 18 utakmica. Za svaku ćemo se pripremiti maksimalno ozbiljno i u svakoj ćemo probati pobijediti – rekao je na konferenciji za novinare trener Mario Gregurina.

Nije nam lako

U konkurenciji za utakmicu je i 20-godišnji Adriano Jagušić, koji se zbog odličnih igara u jesenskom dijelu sezone našao na radaru europskih klubova.

– Prije dvije-tri godine nisam mislio da će se tako brzo razviti, ali prije šest-sedam mjeseci već je davao naznake kako bi se u nekoliko mjeseci mogao razviti u ekstremno dobrog igrača. Nije lako u ovoj neizvjesnoj situaciji, no nadam se da ćemo svi ostati na broju i nakon završetka zimskog prijelaznog roka – dodao je Gregurina.

Farmaceuti su ove sezone u 18 kola postigli 26 pogodaka (samo su Dinamo, Hajduk i Rijeka efikasniji), a Jagušić je izravno sudjelovao u deset. Postigao je šest pogodaka, upisao četiri asistencije i jedan je od najboljih driblera i kreatora u ligi. Samo Omerović iz Osijeka, Hoxha iz Dinama i Gonzalez iz Vukovara imaju više uspješnih driblinga od njegovih 30, dok je po broju kreiranih velikih prilika peti u SHNL-u.

Napusti li Adriano redove Slaven Belupa već ove zime, bit će to velik udarac za momčad koja se želi boriti za Europu, ali kako je Gregurina najavio, u klubu rade na dovođenju jednog pravog pojačanja, upravo u napadu.

A kolike su uopće šanse da Jagušić ode ove zime iz Koprivnice? Prije dva tjedna Slaven Belupo odbio je ponudu od tri milijuna eura turskog Rizespora, ubrzo potom pojavio se interes portugalske Brage, a nakon toga i Werdera. Na kraju, Panathinaikos je navodno spreman Slaven Belupu platiti 6,5 milijuna eura za Jagušića te ga ostaviti u Koprivnici na posudbi do kraja sezone. Međutim, kako sada stvari stoje, Jagušić je najbliže – ostanku u Koprivnici.

Zna se krajnji cilj

Svi navedeni klubovi osim Brage bili bi spremni platiti šest milijuna eura, koliko Slaven sada traži za Jagušića, no mladić očito ne trči za novcem i najvažniji su mu igrački razvoj i perspektiva – klub koji će mu dati minutažu, afirmirati ga i koji će mu u kasnijoj fazi omogućiti transfer na više stepenicu. U tom smislu Jagušić bi u ovoj fazi karijere najradije do ljeta ostao u Slavenu, u kojem ima zajamčenu minutažu, u kojemu se dobro razvija i u kojemu je na oku izborniku Daliću. Krajnji Jagušićev cilj ove sezone je odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, a tek onda transfer. U – po mogućnosti – što jaču ligu.

Saznajemo da je Jagušić na radaru i RB Leipziga, itekako razvojne sredine, platforme na kojoj su, primjerice, karijere Danija Olma i Joška Gvardiola doživjele procvat.

Dakle, Jagušić je za sada tu, u Slavenu, tu namjerava i ostati još neko vrijeme, a preokret u zimskom prijelaznom roku može inicirati samo neka iznenađujuća, astronomska ponuda.

Usput, gostovanje na Rujevici propustit će Ivan Božić, Leon Bošnjak i Mihail Caimacov, dok bi od prve minute trebao krenuti Ljuban Crepulja.