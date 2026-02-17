Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Alexandra Végh

Nova predsjednica Osijeka: Dolazim s velikim poštovanjem prema povijesti kluba i navijačima

Alexandra Vegh
NK Osijek
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 07:37

"Čast mi je stupiti na dužnost predsjednice NK Osijeka. Dolazim s velikim poštovanjem prema povijesti kluba i navijačima. Svjesna sam odgovornosti koja dolazi s ulogom predsjednice. Bit će ovo zahtjevan zadatak i na meni je da slušam, razumijem i radim blisko s ljudima u klubu i oko kluba."

Alexandra Végh nova je predsjednica NK Osijeka. Ona će na toj funkciji zamijeniti Ferenca Szakályja pod čijim je vodstvom klub proteklih mjeseci upao u veliku krizu, kako rezultatsku tako i financijsku.

Alexandra Végh ima 29 godina i iza sebe ima bogatu biografiju. Studirala je poslovnu administraciju u školi Les Roches u Švicarskoj, potom u međunarodnoj poslovnoj školi Hult u Bostonu, a diplomirala poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida. Tečno govori engleski, španjolski koristi na profesionalnoj razini, a poznaje i njemački jezik.   Végh je ljeto 2015. provela volontirajući dva mjeseca u sirotištu u Africi.

"Čast mi je stupiti na dužnost predsjednice NK Osijeka. Dolazim s velikim poštovanjem prema povijesti kluba i navijačima. Svjesna sam odgovornosti koja dolazi s ulogom predsjednice. Bit će ovo zahtjevan zadatak i na meni je da slušam, razumijem i radim blisko s ljudima u klubu i oko kluba.

U sljedećim tjednima fokusiramo se na stabilnost, transparentnost i ponovno povezivanje zajednice koja je uvijek nosila NK Osijek. Zahvalna sam na povjerenju i spremna za rad", napisala je Végh  na društvenoj mreži LinkedIn nakon imenovanja.
Ključne riječi
NK Osijek Alexandra Vegh

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!