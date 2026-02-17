Nova predsjednica Osijeka: Dolazim s velikim poštovanjem prema povijesti kluba i navijačima

Alexandra Végh nova je predsjednica NK Osijeka. Ona će na toj funkciji zamijeniti Ferenca Szakályja pod čijim je vodstvom klub proteklih mjeseci upao u veliku krizu, kako rezultatsku tako i financijsku.

Alexandra Végh ima 29 godina i iza sebe ima bogatu biografiju. Studirala je poslovnu administraciju u školi Les Roches u Švicarskoj, potom u međunarodnoj poslovnoj školi Hult u Bostonu, a diplomirala poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida. Tečno govori engleski, španjolski koristi na profesionalnoj razini, a poznaje i njemački jezik. Végh je ljeto 2015. provela volontirajući dva mjeseca u sirotištu u Africi.

"Čast mi je stupiti na dužnost predsjednice NK Osijeka. Dolazim s velikim poštovanjem prema povijesti kluba i navijačima. Svjesna sam odgovornosti koja dolazi s ulogom predsjednice. Bit će ovo zahtjevan zadatak i na meni je da slušam, razumijem i radim blisko s ljudima u klubu i oko kluba.

U sljedećim tjednima fokusiramo se na stabilnost, transparentnost i ponovno povezivanje zajednice koja je uvijek nosila NK Osijek. Zahvalna sam na povjerenju i spremna za rad", napisala je Végh na društvenoj mreži LinkedIn nakon imenovanja.