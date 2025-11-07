Produžuju se prijave za Kutiju šibica

Zbog iznimno velikog interesa organizator 54. MNT Kutija šibica 2025. powered by Powerade odlučio je produžiti prijave pa će tako svi zainteresirani moći prijaviti svoje sudjelovanje na turniru i u ponedjeljak 10. studenog.
Nakon što su prijave za ovogodišnje izdanje krenule ranije nego inače te bile moguće isključivo online, u ponedjeljak 10. studenog će biti moguća prijava samo fizički na lokaciji Zimsko plivalište Mladost; Trg Krešimira Ćosića 10, od 10:00 do 20:00 sati.
Podsjećamo da će izvlačenje parova za nadolazeću Kutiju šibica, koja ove godine ima rekordni nagradni fond, biti održano u KC Dražen Petrović, u četvrtak 13. studenog od 11 sati.
