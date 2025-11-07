Naši Portali
Mali nogomet

Produžuju se prijave za Kutiju šibica

Autor
Damir Mrvec
07.11.2025.
u 17:27

Nakon što su prijave za ovogodišnje izdanje krenule ranije nego inače te bile moguće isključivo online, u ponedjeljak 10. studenog će biti moguća prijava samo fizički na lokaciji Zimsko plivalište Mladost; Trg Krešimira Ćosića 10,  od 10:00 do 20:00 sati.

Zbog iznimno velikog interesa organizator 54. MNT Kutija šibica 2025. powered by Powerade odlučio je produžiti prijave pa će tako svi zainteresirani moći prijaviti svoje sudjelovanje na turniru i u ponedjeljak 10. studenog.

Nakon što su prijave za ovogodišnje izdanje krenule ranije nego inače te bile moguće isključivo online, u ponedjeljak 10. studenog će biti moguća prijava samo fizički na lokaciji Zimsko plivalište Mladost; Trg Krešimira Ćosića 10,  od 10:00 do 20:00 sati.

Podsjećamo da će izvlačenje parova za nadolazeću Kutiju šibica, koja ove godine ima rekordni nagradni fond, biti održano u KC Dražen Petrović, u četvrtak 13. studenog od 11 sati.

