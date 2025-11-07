Naši Portali
'ODLIČAN OSJEĆAJ'

Velika vijest s Poljuda: Hajduk potpisao ugovor s mladim draguljem

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
VL
Autor
vecernji.hr
07.11.2025.
u 16:42

Svakom djetetu iz Dalmacije koje živi za ovaj Klub je san jednog dana potpisati za Hajduk što se meni, hvala Bogu, i ostvarilo - rekao je mladi stoper prilikom potpisa novog ugovora

Branimir Mlačić ovoga je petka na Poljudu u društvu sportskog direktora Gorana Vučevića potpisao novi ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine, objavili su s Poljuda na službenoj stranici kluba. Osamnaestogodišnji stoper na početku ove sezone debitirao je za prvu momčad te se ubrzo prometnuo u standardnog prvotimca koji u svakoj novoj utakmici pokazuje iznimnu sigurnost za svoju dob te talent koji ga je krasio tijekom igranja za uzrasne kategorije Akademije "Luka Kaliterna". 

Branimir je rođen u Trogiru te je i prve nogometne korake napravio u akademiji nogometnog kluba Trogir 1912. S 11 godina preselio na Poljud te je već od samog početka pokazivao zanimljive igračke karakteristike. Predanim radom na početku ove sezone zaslužio je poziv u prvu momčad. Ubrzo postaje standardan član trenutačno najbolje obrane SuperSport HNL koja je u 12 utakmica primila 8 pogodaka. 

Branimir je za Hajduk odigrao 12 službenih utakmica, od kojih je u 11 krenuo kao starter, a pri tom je upisao dvije asistencije. 

- Odličan osjećaj. Svakom djetetu iz Dalmacije koje živi za ovaj Klub je san jednog dana potpisati za Hajduk što se meni, hvala Bogu, i ostvarilo. Zahvaljujem se svojoj obitelji koja me uvijek podržavala u svemu, Klubu, suigračima i svim trenerima s kojima sam radio. Sretan sam što sam postao dio prve momčadi, što sam se dobro prilagodio, ali sigurno ima još puno mjesta za napredak, ali nadam se da ću ostvariti svoj puni potencijal - istaknuo je ovom prilikom Branimir Mlačić. 
Ključne riječi
nogomet Hajduk Branimir Mlačić

